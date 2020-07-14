На прошлой неделе заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе увеличилась до 54,2%.

По состоянию на 14 июля в городе зафиксировали 91 случай заражения кишечной инфекцией. Половина инфицированных – это дети, сообщает пресс-служба городского совета Одессы.

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Значительное количество (50,5%) среди инфицированных составляют дети в возрасте до 17 лет. Большинство случаев заражений кишечными инфекциями связывают с употреблением готовых домашних блюд с нарушением технологии приготовления и хранения. В частности, с немытыми овощами и фруктами, молочными и мясными продуктами, приобретенными на стихийных рынках.

В большинстве бактериологически подтвержденных случаях выделены возбудители сальмонеллеза и стафилококковой инфекции,

– говорится в сообщении.

В случае проявлений симптомов кишечной инфекции медики советуют немедленно обращаться за помощью.

Симптомы кишечной инфекции понос;

рвота;

тошнота;

повышенное газообразование;

боли в животе;

повышение температуры тела;

отсутствие аппетита;

общая слабость и недомогание.

Профилактика кишечной инфекции