За неделю в Одессе около 100 человек заразились кишечной палочкой, половина из них дети
На прошлой неделе заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе увеличилась до 54,2%.
По состоянию на 14 июля в городе зафиксировали 91 случай заражения кишечной инфекцией. Половина инфицированных – это дети, сообщает пресс-служба городского совета Одессы.
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Значительное количество (50,5%) среди инфицированных составляют дети в возрасте до 17 лет. Большинство случаев заражений кишечными инфекциями связывают с употреблением готовых домашних блюд с нарушением технологии приготовления и хранения. В частности, с немытыми овощами и фруктами, молочными и мясными продуктами, приобретенными на стихийных рынках.
В большинстве бактериологически подтвержденных случаях выделены возбудители сальмонеллеза и стафилококковой инфекции,
– говорится в сообщении.
В случае проявлений симптомов кишечной инфекции медики советуют немедленно обращаться за помощью.
- понос;
- рвота;
- тошнота;
- повышенное газообразование;
- боли в животе;
- повышение температуры тела;
- отсутствие аппетита;
- общая слабость и недомогание.
Профилактика кишечной инфекции
- не покупайте пищевые продукты или готовые блюда в местах несанкционированной торговли;
- не покупайте блюда, даже если есть малейшие сомнения относительно безопасности хранения или приготовления продукта;
- в магазине кладите готовые блюда в корзину уже после остальных продуктов, которые вы хотите приобрести. Так они дольше будут оставаться охлажденными;
- не оставляйте готовую еду на столе дольше чем на два часа. Ни в коем случае не храните пищу, которая осталась после пикника;
- тщательно мойте руки с мылом перед употреблением пищи, после возвращения с улицы и после каждого посещения туалета.