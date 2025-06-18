Назвали самый вредный способ приготовления кофе

Утренняя чашка кофе может не только добавить энергии, но и продлить жизнь, но только при условии правильного употребления. Новое исследование доказало: польза кофе в значительной степени зависит от того, какие именно добавки вы кладете в свой напиток.

Для многих из нас утро невозможно без чашки ароматного черного кофе – это ритуал, ставший частью современной культуры. Однако задумывались ли вы, как ваш любимый напиток влияет на здоровье в долгосрочной перспективе? Новое исследование, опубликовано в авторитетном издании The Journal of Nutrition отвечает на этот вопрос, пишет 24 Канал.

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Кофе – один из самых популярных напитков на планете. Поэтому крайне важно понимать, как именно он влияет на здоровье. Хотя полезные свойства кофе давно связывают с его биологически активными веществами, наше исследование показывает: положительный эффект может значительно уменьшаться, если в кофе добавлять сахар и насыщенные жиры,

– делится профессор Фан Чжан из Школы питания Университета Тафтса.

Как сделать кофе самым полезным

В рамках работы ученые проанализировали данные о питании и здоровье почти 46 тысяч взрослых американцев старше 20 лет, собранные в течение почти двух десятилетий – с 1999 по 2018 годы.

Особое внимание уделяли тому, какой кофе пили участники: с кофеином или без, с сахаром или без, с добавлением молочных жиров или в чистом виде. Исследователи сопоставили эти привычки с данными о смертности – как в целом, так и отдельно от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Полученные результаты оказались очень интересными:

Те, кто выпивал хотя бы одну чашку кофе в день, имели на 16% ниже риск преждевременной смерти. При употреблении 2 – 3 чашек этот показатель снижался до 17%. Однако увеличение количества выпитых чашек сверх этой нормы уже не приносило дополнительных преимуществ. Заметное снижение риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний наблюдалось только у любителей кофе с умеренным количеством сахара и жиров (менее 2,5 г сахара и 1 г насыщенных жиров на стандартную чашку 240 мл – это, например, половина чайной ложки сахара и совсем немного молока или сливок).

Важно отметить, что положительный эффект практически исчезал у любителей кофе без кофеина и напитков с избыточным количеством сахара или насыщенных жиров.

Между употреблением кофе и риском смерти от рака связи выявлено не было.

Ограничения исследования

Конечно, как и в любом исследовании, возможны определенные неточности: рацион участников учитывался по их собственным словам и мог меняться ежедневно. Кроме того, кофе без кофеина пил относительно небольшой процент добровольцев, что может объяснять отсутствие статистически значимых результатов для этой группы.

В общем, выбирая между сладким кофе с густыми сливками и классическим черным напитком, ученые советуют отдавать предпочтение последнему – именно он способен принести наибольшую пользу для вашего здоровья.