Большинство признаков и симптомов, которые мы перечисляем ниже, скорее всего не являются раком, но могут им быть. Поэтому лучше обратиться к врачу, чтобы точно выяснить, почему они появились, пишет 24 Канал со ссылкой на American Cancer Society.

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Самые распространенные симптомы рака

Необычные пятна на коже

Если вы заметили новое пятно или родинку, которая меняет цвет, размер или форму, это может быть сигналом развития меланомы. Любые подозрительные образования следует сразу показать дерматологу для диагностики и, при необходимости, проведения биопсии.

Длительный кашель

Кашель часто возникает из-за простуды или аллергии, но если он сохраняется более нескольких недель, а тем более сопровождается кровью в мокроте (особенно у курильщиков), необходимо обследоваться, чтобы исключить опухоли дыхательных путей и легких.

Изменения в груди

Любые уплотнения, выделения из сосков, изменение текстуры кожи или боль в груди – это повод пройти маммографию или УЗИ. Не все изменения связаны с раком, но консультация врача обязательна.

Постоянное вздутие живота

Дискомфорт, вздутие, ощущение переполненности, особенно если сочетаются с болью или потерей веса, могут быть признаком онкологии яичников у женщин. Врач может назначить дополнительные обследования для выяснения причин.

Затрудненное мочеиспускание

У мужчин проблемы мочеиспускания чаще с возрастом, но эти же симптомы могут свидетельствовать об опухоли предстательной железы. Важно сдать анализ на ПСА и посетить уролога.

Увеличенные лимфатические узлы

Увеличение лимфоузлов может быть следствием инфекции, но иногда связано с такими болезнями, как лимфома или лейкемия. При появлении отечных узлов желательно обратиться к врачу.

Кровь в моче или кале

Обнаружение крови после посещения туалета – тревожный сигнал. Это может быть проявлением геморроя, но и симптомом более серьезных болезней – например, рака кишечника, почек или мочевого пузыря.

Уплотнение в яичках

Припухлость или любые новообразования в яичках, обычно безболезненны, требуют немедленного обращения к урологу и проведения УЗИ для исключения опухолей.

Трудности с глотанием

Если вам трудно глотать, и эта проблема не проходит, обратитесь к специалисту. Это может быть связано с опухолями горла или пищевода, для диагностики понадобится рентген с контрастом.

Необычные кровотечения у женщин

Любое кровотечение вне месячных или после менопаузы требует консультации гинеколога для исключения заболеваний шейки матки, эндометрия или влагалища.

Нестандартные изменения в полости рта

Язвы, белые или красные пятна во рту, не заживающие, особенно у курильщиков, могут быть признаком рака. Не откладывайте визит к стоматологу или терапевту.

Немотивированная потеря веса

Если вы потеряли более 5 кг без видимых причин, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем вплоть до злокачественных новообразований поджелудочной железы, желудка, легких и других органов.

Высокая температура

Повышенная температура без явных причин часто сопровождает лейкемию и другие виды онкологии крови. Обратитесь к врачу, если лихорадка становится хронической.

Длительная изжога и нарушение пищеварения

Постоянная изжога, не связана с едой, может быть тревожным сигналом. Не следует игнорировать и частые расстройства желудка – это может быть проявлением рака ЖКТ.

Хроническая усталость

Если чувство усталости не проходит даже после отдыха, сопровождается анемией или слабостью, это может быть ранним признаком онкологических процессов, таких как лейкемия или опухоли кишечника.

Помните: выявление любого из перечисленных симптомов – это повод для консультации с врачом. Только специалист может поставить точный диагноз и назначить необходимые обследования. Не игнорируйте сигналы вашего организма!