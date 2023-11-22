Выяснили, почему от красного вина болит голова

Ученые обнаружили, что причина быстрой головной боли, после употребления вина, не связана с похмельем, а возникающая практически сразу после выпитого бокала.

Почему болит голова от красного вина

Ученые считают, что фенольные флавоноиды, содержащиеся в виноградных косточках и кожуре, могут быть ответственными за головную боль, вызванную употреблением вина.

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Эти соединения, придавая красному вину цвет и вкус, в организме они превращаются в вещества, которые могут привести к накоплению токсического ацетальдегида в крови.

Высокие уровни этого вещества могут вызвать неприятные симптомы, такие как головные боли, тошнота, покраснение лица и потливость. Ученые планируют провести клинические испытания, чтобы подтвердить эту теорию и, возможно, предложить решение по предотвращению подобных проблем при употреблении вина.

Польза вина

В вине есть вещества, которые потенциально способны предотвратить диабет или инфаркт, а возможно, и продлить жизнь. В каких количествах и как эти вещества помогают людям и сколько нужно пить вина, чтобы они сработали, этого учёные пока не знают.

При этом доподлинно известно, что употребление алкоголя приводит к разным проблемам со здоровьем, в том числе нескольких видов рака. Безопасной дозы алкоголя нет. Однако доза важна: чем больше человек пьет, тем выше риски для здоровья.

То, что раньше называли безопасным количеством, теперь стало дозой низкого риска – это по-прежнему один напиток в день для женщин и два для мужчин. Поэтому если не выходит не пить совсем, лучше ограничиться таким количеством.