Многие утверждают, что главное в отношениях – доброта, забота и надежность партнера. Однако на практике внешность будущего спутника жизни часто имеет не менее важное значение. Почему так происходит? Американские исследователи нашли психологическое объяснение этому парадоксу и выяснили, насколько на самом деле важна физическая привлекательность при создании долговременных отношений.

Специалисты из Колледжа Родса и Университета штата Флорида (США) решили исследовать, какую роль играет внешность в поиске серьезных отношений, пишет 24 Канал со ссылкой на Journal of Experimental Social Psychology.

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Новое исследование отношений

В рамках исследования ученые провели три этапа. На первом из них 554 взрослых участника получили задание – распределить ограниченное количество баллов между различными чертами идеального партнера: внешность, целеустремленность, креативность, позитивность и социальный статус. Кроме того, исследователи оценили уровень либидо и открытость к случайным связям каждого участника.

Интересно, что мужчины традиционно чаще женщин отмечали внешность как важный критерий. Однако выяснилось: дело не только в половых различиях, но и в уровне сексуального влечения.

Насколько важна внешность?

Данные показали, что чем выше либидо у человека независимо от пола, тем больший вес приобретает физическая привлекательность для долговременных отношений. Открытость к случайным связям или семейное положение не влияли на эту закономерность.

Второй этап включал более тысячи студентов. Им также предлагали выполнить похожее задание после того, как их просили вспомнить моменты сильного сексуального желания. Те, кто на момент опроса испытывал влечение, чаще отдавали предпочтение внешности среди главных качеств партнера.

Среди женщин контрольной группы физическая привлекательность обычно не была среди ключевых критериев, но при высоком сексуальном желании их предпочтения менялись – и становились похожими на мужские.

В третьем эксперименте ученые попытались снизить влияние либидо на выбор. Части респондентов предложили представить, что сексуальные отношения возможны и вне пары, без угрозы эмоциональному состоянию или осуждения со стороны общества. После этого для них внешность уже имела значительно меньшее значение. На первый план вышли такие качества, как социальный статус и целеустремленность.

Авторы исследования подчеркивают: предпочтения в выборе партнера могут быть гибкими и меняться в зависимости от обстоятельств, а сексуальное желание – лишь одна из составляющих. Они также напоминают, что результаты основываются на самооценках участников и не обязательно отражают реальные решения в жизни. Кроме сексуального влечения, на предпочтения влияют и культурные нормы, и предыдущий опыт, и даже наличие детей.