Вторая волна коронавируса: Швейцария усиливает карантин
Власти Швейцарии в рамках борьбы с коронавирусом решили ужесточить карантинные ограничения в стране. Цель таких шагов – сдерживание второй волны COVID-19.
Усиление карантина в Швейцарии начнет действовать с 29 октября. Сколько продлятся введенные меры – неизвестно, передает DW.
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Какие новые ограничения вводят в Швейцарии
- Закрывают ночные клубы.
- Бары и рестораны смогут работать до 23 часов.
- Запрещают проведение мероприятий с численностью участников более 50.
- Число участников семейных праздников должно быть ограничено до 10.
- Увеличивают перечень мест с обязательным ношением защитных масок.
Кто еще из стран ЕС ранее ужесточил карантин
- Со 2 ноября в Германии вводят так называемый мягкий локдаун. В его рамках закрывают заведения досуга, в частности, театры, концертные залы, а также бары, ночные клубы и рестораны. Будут закрытыми и салоны красоты, зато в парикмахерских следует придерживаться определенных правил. Кроме того, магазины должны работать с ограниченным количеством покупателей.
- Во Франции новые карантинные ограничения начинают действовать с 30 октября и продлятся до 1 декабря. Подробный перечень должны обнародовать 29 октября. Однако уже известно, что не будут закрывать школы и заведения, деятельность которых является важной для экономики.
- В Словакии карантинный режим продлили до 8 ноября. Жители страны по-прежнему могут покидать свои жилища только для самого необходимого. Кроме того, в ближайшее время начнется тестирование всего населения страны старше 10 лет.
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