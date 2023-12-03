Вспышка пневмонии: Европа бьет тревогу, а в США хотят закрыть авиасообщение с Китаем

Ряд стран Европы сообщает о распространении штампа пневмонии у детей. Также в связи с скорым распространением болезни США также планируют закрыть авиасообщение с Китаем.

Однако власти подчеркивают, что ничего аномального в заболеваемости не фиксируют. Это обычная периодическая вспышка.

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Распространение заболеваемости

Рядом с краями Евразийского континента, такими как Китай, Дания, Франция и Нидерланды недавно сообщили о распространении пневмонии у детей, связанной с бактерией Mycoplasma pneumoniae. Также известно о росте заболеваемости в одном из округов Огайо.

Эта бактерия вызывает вспышки раз в один-три года, потому неудивительно, что болезнь зафиксировали сейчас. Это обычный сезонный рост, не зафиксированный ничего нетипичного. Если говорить о США, то заболеваний последний раз фиксировали во времена коронавируса.

Мы ожидаем, что некоторые сезоны будут хуже других относительно инфекции Mycoplasma, и, конечно, кажется, что в США и Европе этот год может быть хуже, чем другие годы,

– отметил детский инфекционист Бадди Крич.

Несмотря на вспышку, эта болезнь уже знакома врачам – она вызывает кашель с легкой лихорадкой и головной болью. Иногда могут возникать высыпания на теле.

Однако на фоне роста заболеваемости респираторными заболеваниями в Китае, сенаторы США призывают запретить авиасообщение с этой страной. В администрации Байдена подчеркнули, что, несмотря на подобные заявления, в Поднебесной фиксируется обычная сезонная вспышка.

Ничего необычного не происходит... Пока нет никаких признаков того, что является связующим звеном между людьми, которые обращаются за помощью в отделение неотложной помощи США, и вспышкой респираторных заболеваний в Китае,

– сообщил Белый дом.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пеньюй заявил, что утверждение о вспышке неизвестной болезни в КНР является злонамеренными вымыслами.

Вспышка в Китае: что известно

Поскольку COVID-19 распространялся подобным образом, Всемирная организация здравоохранения открыто требовала от китайских властей детального обзора ситуации. По словам Министерства здравоохранения КНР, никаких новых инфекций в стране не обнаружили.

В структуре утверждают, что это классический набор осенне-зимних простуд – грипп, риновирусы, респираторно-синцитиальный вирус человека. Случаи переполнения больниц не зафиксированы, это только слухи. Причиной вспышки называют отмену ограничений, установленных из-за пандемии.