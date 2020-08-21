За минувшие сутки в столице выявили 156 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии заболели 11 328 человек, умерли 158 человек.

В столице очень много вспышек заболевания коронавирусом, сообщает "Сегодня" со ссылкой на председателя Госпотребслужбы Киева Олега Рубана.

К теме COVID-19 в Киеве: обнаружили 156 новых больных

По словам Рубана, только за последние сутки в столице было зарегистрировано 60 новых вспышек коронавируса. В частности, в общежитии коммунального предприятия "Киевпастранс" было обнаружено 12 новых больных.

Там мы уже проводим все противоэпидемические мероприятия. Могу сказать, что количество новых вспышек будет и дальше увеличиваться в Киеве. Они будут возникать именно в организованных коллективах, где трудно или невозможно соблюдать противоэпидемические правила. И в первую очередь – это общежития с большим количеством людей и организованные детские коллективы,

– заявил он.

Также он сообщил и хорошие новости. На днях снова начнет функционировать Флоровский женский монастырь, где в мае массово заболели монахини. Все четыре месяца монастырь был закрыт на карантин.

Ранее мэр города Виталий Кличко рассказал, что в столице увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации. По состоянию на утро 21 августа в больницах находились 499 пациентов с коронавирусом, 18 из которых – дети. 92 больных были в тяжелом состоянии, а 8 были подключены к аппаратам ИВЛ.