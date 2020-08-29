Вспышка коронавируса в роддоме на Киевщине: что известно
На 2 недели на карантин закрыли роддом Ирпенской центральной больницы, что в Ворзеле. В заведение 26 августа попала роженица с коронавирусом.
ПЦР-тест роженицы был положительным
Жительницу Ворзеля доставили в больницы из-за угрозы прерывания беременности. Об этом сообщил первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин.
Актуально В Украине выявили 2481 новый случай инфицирования коронавируса
У женщины была температура и все признаки вирусной инфекции. Экспресс-тест на коронавирус был отрицательным. Медики приняли решение немедленно оперировать пациентку и сделали ей кесарево сечение. Уже после этого женщину поместили в изолятор и сообщили, что ей нужно сдать ПЦР-тест.
И только тогда она рассказала о том, что накануне уже сдала этот тест. Сегодня мы получили результаты – они, к сожалению, положительные,
– написал Маркушин.
Медики ушли на самоизоляцию
В круг контактных лиц попали сразу 10 медиков. Все они ушли на самоизоляцию. В то время в родильном находились 20 беременных. Всем сделают ПЦР-тесты. Женщин, которые были на сохранении, отправили домой под наблюдение семейных врачей.
Какова ситуация с коронавируса в Киевской области?
По состоянию на 29 августа во киевской области выявили 5489 случаев коронавируса, из них 95 – летальные. 3612 лицам удалось выздороветь.
В целом в Украине COVID-19 заразились 116 978 человек, умерло – 2492 человека. Выздоровели – 56 138 пациентов.