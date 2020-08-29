На 2 недели на карантин закрыли роддом Ирпенской центральной больницы, что в Ворзеле. В заведение 26 августа попала роженица с коронавирусом.

ПЦР-тест роженицы был положительным

Жительницу Ворзеля доставили в больницы из-за угрозы прерывания беременности. Об этом сообщил первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин.

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У женщины была температура и все признаки вирусной инфекции. Экспресс-тест на коронавирус был отрицательным. Медики приняли решение немедленно оперировать пациентку и сделали ей кесарево сечение. Уже после этого женщину поместили в изолятор и сообщили, что ей нужно сдать ПЦР-тест.

И только тогда она рассказала о том, что накануне уже сдала этот тест. Сегодня мы получили результаты – они, к сожалению, положительные,

– написал Маркушин.

Медики ушли на самоизоляцию

В круг контактных лиц попали сразу 10 медиков. Все они ушли на самоизоляцию. В то время в родильном находились 20 беременных. Всем сделают ПЦР-тесты. Женщин, которые были на сохранении, отправили домой под наблюдение семейных врачей.