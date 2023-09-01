В детских садах на Киевщине произошла массовая вспышка острой кишечной инфекции

В детских садах Бучанского и Фастовского районов Киевской области зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. Ее связывают с кейтеринговой компанией.

Вспышку зафиксировали сразу в 6 заведениях. По состоянию на 1 сентября известно о 18 пострадавших малышах. Им – от 2 до 6 лет. Все дети ели продукты, доставленные этой кейтеринговой компанией.

Обратите внимание Детские сады в Германии для украинских малышей: что нужно знать родителям

На стационарном лечении на 1 сентября находятся 17 малышей. Кроме того, один ребенок находится в отделении интенсивной терапии.

Уже начали эпидемиологическое расследование. Целью сейчас является установить вероятный источник и локализовать вспышку. Также проводятся исследования, направленные на выявление возбудителя заболевания.

Острые кишечные инфекции – одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Кишечные инфекции передаются через употребление зараженной пищи и воды, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы обихода,

– говорится в сообщении.

В Тернополе дети застряли на смотровом колесе

Тем временем в Тернополе в парке "Национального возрождения" двое детей застряли на смотровом колесе. Аттракцион вдруг прекратил работать, и малыши застряли на высоте. Приблизительно 30 минут дети были заблокированы в кабине. К счастью, их спасли спасатели.