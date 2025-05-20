В одном из киевских садиков произошла вспышка кишечной инфекции: 4 ребенка госпитализировали

В Киеве 19 мая зафиксировали четыре случая острых кишечных инфекций среди детей, посещающих один из детских садов в Днепровском районе.

Об этом инциденте сообщил городской центр контроля и профилактики болезней, передает 24 Канал. Сейчас все пострадавшие дети находятся в больницах столицы, где проходят обследование на бактериальные инфекции.

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Представители центра уже проинформировали Главное управление Госпродпотребслужбы Киева и Департамент здравоохранения КГГА о зафиксированных случаях. Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование, специалисты устанавливают возможные источники и причины вспышки заболевания.

Почему возникают кишечные инфекции и как их распознать

Пищевое отравление или кишечные инфекции возникают при употреблении продуктов, в которых размножились болезнетворные микроорганизмы. В большинстве случаев заболевание имеет легкое течение, и человеку становится лучше в течение нескольких дней без специального лечения.

Заражение чаще всего происходит в таких случаях:

пища недостаточно термически обработана;

продукты хранятся неправильно – например, остаются вне холодильника или морозильной камеры;

срок хранения продуктов превышен;

приготовлением занимается человек с инфекцией или тот, что не соблюдает правила гигиены;

употребление пищи после окончания срока годности.

Основными возбудителями пищевых отравлений являются:

бактерии Campylobacter – самая распространенная причина пищевых отравлений в мире;

сальмонелла;

кишечная палочка;

листерия;

норовирус.

Симптомы кишечной инфекции

Клинические проявления кишечной инфекции зависят от типа возбудителя – бактерии или вируса. Как правило, у человека появляются:

приступы тошноты;

рвота;

диарея (иногда с кровью);

боли и спазмы в животе;

повышение температуры;

общая слабость, озноб, ощущение ломоты.

Симптомы могут появиться через несколько часов после употребления зараженной пищи или же через несколько дней или даже недель. Продолжительность заболевания обычно составляет от нескольких часов до нескольких дней.