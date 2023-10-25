Причиной может быть вода: министр здравоохранения рассказал о вспышке гепатита А в Виннице

В Виннице врачи зафиксировали вспышку гепатита А – количество больных уже двигается к сотне. Соответствующие органы выясняют причины вспышки инфекции в регионе.

Об эпидемиологической ситуации в эфире телемарафона рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Известно, что такое количество больных фиксируют впервые за 10 последних лет.

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Ситуацию с заражением проверят

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что на 25 октября в больницах Винницкой области зафиксировано 84 случая заражения вирусным гепатитом А. Он добавил, что сейчас этим вопросом уже занимаются эпидемиологи.

Мы направили в город Винницу дополнительную бригаду эпидемиологов с национального уровня, которая должна определить источник. Мы понимаем, что это будет связано с водным путем передачи, но пока это не установлено и не подтверждено. Проводим эпидемиологическое расследование,

– рассказал Ляшко.

Министр также обратился ко всем винничанам и призвал потреблять воду из сетей только после кипячения или употреблять проверенную бутилированную воду.

Что известно о Гепатите А

Гепатит A – это инфекционное заболевание, вызванное одноименным вирусом, поражающим печень. Кроме гепатита A существуют также гепатиты B, C, D и E. Обнаружен в Виннице тип обычно характеризуется краткосрочным поражением печени, длительность которого обычно не превышает нескольких месяцев.

Самыми распространенными способами поражения являются зараженная вода и пища. Однако кроме этого, вирус может передаться через сексуальный контакт, в частности анальный и оральный секс, а также через совместное использование инъекционных наркотиков.

Следует отметить, что в некоторых случаях человек может не знать о своем диагнозе – болезнь будет протекать бессимптомно. Они возникают на 2-5 нед после заражения и могут длиться до двух месяцев. Следует отметить, что после выздоровления человек получает иммунитет к гепатиту А. Также существует вакцина от болезни.