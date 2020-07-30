В Святоуспенской унивской лавре УГКЦ, что на Львовщине, обнаружили вспышку COVID-19. Болезнь зафиксировали у некоторых монахов. Из-за этого лавру закрыли на карантин.

Соответствующую информацию опубликовали на фейсбук-странице лавры. В тексте указано, что обнаружили вспышку болезни благодаря ПЦР-тестированию.

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Территорию лавры закрыли на карантин, посторонних людей не пускают. "По этому поводу до отзыва все публичные богослужения будут отменены. Просим ваших молитв за выздоровление братии", – написали на странице лавры.

Недуг обнаружили у монахов

На странице лавры не указали, сколько именно монахов заболело. Однако синкел по делам монашества в Львовской Архиепархии УГКЦ Юстин Бойко на своей страничке заверил, что "все отцы и братья находятся под заботливой опекой и присмотром врачей". Он выразил благодарность медикам.

"Несмотря на безопасность прибывающих в нашу обитель, чтобы вместе с нами молиться, мы вынуждены на определенный срок закрыть свободный доступ к нашему монастырю", – подытожил Бойко.

Справка. За последние сутки много новых случаев заражения обнаружили во Львовской области – 131. В целом количество заболевших в области – почти 10 тысяч человек.