В Балтском психоневрологическом доме-интернате, в Одесской области, COVID-19 обнаружили у 24 сотрудников медицинского учреждения. Учреждение закрыли на карантин.

Как сообщает издание "Думская", первые 4 случая там зафиксировали еще на прошлой неделе. И вот 23 июня еще 20 тестов дали положительный результат. Инфицированными оказались сотрудники заведения.

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Сейчас психоневрологический интернат закрыли на карантин. Директор учреждения Максим Янковский в комментарии изданию "Думская" рассказал, что часть персонала находится дома на самоизоляции, все остальные – на обсервации в самом интернате.

Директор заведения пообещал, что в ближайшие дни на COVID-19 проверят всех подопечных дома-интерната. Речь идет о 203 людях.

Справка. По состоянию на 24 июня в Одесской области зафиксировали 1370 случаев инфицирования COVID-19.

COVID-19 в психоневрологическом интернате в Черкасской области

Напомним, что 9 июня в Золотоношском психоневрологическом интернате подтвердили вспышку коронавирусной инфекции. Как сообщил председатель областной государственной администрации Роман Бондарь, COVID-19 обнаружили у одной из работниц, которая, вероятно, и заразила других.

В целом, у 21 человека был выявлен положительный результат на коронавирус.