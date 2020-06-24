Вспышка COVID-19 в психоневрологическом интернате в Одесской области: заболели 24 сотрудника
В Балтском психоневрологическом доме-интернате, в Одесской области, COVID-19 обнаружили у 24 сотрудников медицинского учреждения. Учреждение закрыли на карантин.
Как сообщает издание "Думская", первые 4 случая там зафиксировали еще на прошлой неделе. И вот 23 июня еще 20 тестов дали положительный результат. Инфицированными оказались сотрудники заведения.
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Сейчас психоневрологический интернат закрыли на карантин. Директор учреждения Максим Янковский в комментарии изданию "Думская" рассказал, что часть персонала находится дома на самоизоляции, все остальные – на обсервации в самом интернате.
Директор заведения пообещал, что в ближайшие дни на COVID-19 проверят всех подопечных дома-интерната. Речь идет о 203 людях.
COVID-19 в психоневрологическом интернате в Черкасской области
Напомним, что 9 июня в Золотоношском психоневрологическом интернате подтвердили вспышку коронавирусной инфекции. Как сообщил председатель областной государственной администрации Роман Бондарь, COVID-19 обнаружили у одной из работниц, которая, вероятно, и заразила других.
В целом, у 21 человека был выявлен положительный результат на коронавирус.