На предприятии "Киевхлеб" произошла массовая вспышка коронавируса. В результате пекарню закрыли на карантин. Однако киевлянам, которые на этой неделе покупали хлеб и выпечку именно от предприятия, волноваться не стоит.

Можно ли покупать хлеб?

Об этом в эфире 24 каналу рассказал председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан. И добавил, что вирус не мог остаться на упаковке изделий.

Подробнее На предприятии "Киевхлеб" вспышка коронавируса: что известно

В мире не подтверждено еще ни одного случая, чтобы инфекция передавалась через пищевые продукты и воду,

– отметил Рубан.

Он также добавил, что противоэпидемические мероприятия в "Киевхлебе" провели своевременно, поскольку все быстро среагировали. А больных изолировали, сейчас же проводят масштабную лабораторную диагностику контактных лиц.

Что известно о вспышке на заводе "Киевхлеб"?

На предприятии "Киевхлеб" массовая вспышка COVID-19. В результате пекарню закрыли на карантин.



Сначала симптомы болезни появились у троих работников пекарни, в результате чего они обратились в больницу.



Протестировали весь коллектив – 77 работников. Инфицированными оказались 37 человек.

Что с больными?

Эксперт отметил, что пока нет бессимптомных больных, есть тяжелые и средние степени тяжести. Всего же согласно данным по Киеву, показатель тяжелых случаев заболевания коронавирусом – низкий.

Поэтому лишь необходимо придерживаться тех профилактических противоэпидемических мероприятий в "очагах", которые сегодня определили,

– отметил Рубан.

Кроме этого, председатель Госпродпотреб службы отметил, что пока не установлено, кто первый и как заболел коронавирусом на предприятии. Но можно спрогнозировать, что такие вспышки могут быть в закрытых помещениях, где не соблюдаются эпидемические мероприятия.

Смотрите полностью видео разговора 24 канала с Олегом Рубаном: