Вспышка COVID-19 на "Киевхлебе": стоит ли волноваться киевлянам, которые покупали там выпечку
На предприятии "Киевхлеб" произошла массовая вспышка коронавируса. В результате пекарню закрыли на карантин. Однако киевлянам, которые на этой неделе покупали хлеб и выпечку именно от предприятия, волноваться не стоит.
Можно ли покупать хлеб?
Об этом в эфире 24 каналу рассказал председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан. И добавил, что вирус не мог остаться на упаковке изделий.
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В мире не подтверждено еще ни одного случая, чтобы инфекция передавалась через пищевые продукты и воду,
– отметил Рубан.
Он также добавил, что противоэпидемические мероприятия в "Киевхлебе" провели своевременно, поскольку все быстро среагировали. А больных изолировали, сейчас же проводят масштабную лабораторную диагностику контактных лиц.
Что известно о вспышке на заводе "Киевхлеб"?
На предприятии "Киевхлеб" массовая вспышка COVID-19. В результате пекарню закрыли на карантин.
Сначала симптомы болезни появились у троих работников пекарни, в результате чего они обратились в больницу.
Протестировали весь коллектив – 77 работников. Инфицированными оказались 37 человек.
Что с больными?
Эксперт отметил, что пока нет бессимптомных больных, есть тяжелые и средние степени тяжести. Всего же согласно данным по Киеву, показатель тяжелых случаев заболевания коронавирусом – низкий.
Поэтому лишь необходимо придерживаться тех профилактических противоэпидемических мероприятий в "очагах", которые сегодня определили,
– отметил Рубан.
Кроме этого, председатель Госпродпотреб службы отметил, что пока не установлено, кто первый и как заболел коронавирусом на предприятии. Но можно спрогнозировать, что такие вспышки могут быть в закрытых помещениях, где не соблюдаются эпидемические мероприятия.
Смотрите полностью видео разговора 24 канала с Олегом Рубаном: