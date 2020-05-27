В областной клинической инфекционной больнице Харькова коронавирус подтверждён у 27 сотрудников. Тест показал положительный результат у главного врача, врачей и медсестер различных уровней и буфетчицы.

Вспышка COVID-19 в харьковской инфекционной больнице

В инфекционной больнице Харькова COVID-19 подхватили уже 27 медработников с 245. Об этом сообщили в Харьковской ОГА.

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Из персонала подхватили COVID-19

директор Павел Нартов;

заведующий анестезиолог;

3 анестезиолога;

1 врач;

14 медсестер;

6 санитарок;

буфетчица.

Из-за этого в больнице не хватает персонала. Одна из причин вспышки болезни среди врачей – неправильно организованное чиновниками распределение пациентов, считают медики.

Инфекционная больница за время эпидемии была загружена более чем на 100%. В заведении есть всего 200 коек, а госпитализировали сюда большее количество больных. Сейчас почти все места в больнице заняты пациентами с коронавирусом.

Если больница первой линии заполнена на 50% или 75% и поступление больных к ней прекращается, то начинают включать больницы второй линии. Но возникает вопрос, готовы ли они к этому? Там нет ПЦР-диагностики,

– отметил заведующий кафедрой Медакадемии последипломного образования Владимир Корсунов.

Сейчас инфекционную больницу Харькова начали разгружать. Однако факт массового заболевания врачей взялась проверять полиция. Информацию внесли в ЕРДР из-за сообщения в интернете. При этом на предыдущие вспышки в медучреждениях похожей реакции не было.

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По состоянию на 27 мая в Украине подтвердили 321 новый случай инфицирования коронавирусной инфекцией. В целом заболели 21 905 человек, из них – 7 995 выздоровели. К сожалению, зафиксировано 658 летальных случаев.

Что касается заражения медработников – в стране заболел 4 241 человек. Всего выздоровели примерно 2 тысячи медиков.

В Харьковской области зафиксировано 959 случаев коронавируса.

Смотрите видео сюжета 24 канала о вспышке коронавируса у медиков: