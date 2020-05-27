Вспышка COVID-19 в харьковской инфекционной больнице: заболели медики
В областной клинической инфекционной больнице Харькова коронавирус подтверждён у 27 сотрудников. Тест показал положительный результат у главного врача, врачей и медсестер различных уровней и буфетчицы.
Вспышка COVID-19 в харьковской инфекционной больнице
В инфекционной больнице Харькова COVID-19 подхватили уже 27 медработников с 245. Об этом сообщили в Харьковской ОГА.
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Из персонала подхватили COVID-19
- директор Павел Нартов;
- заведующий анестезиолог;
- 3 анестезиолога;
- 1 врач;
- 14 медсестер;
- 6 санитарок;
- буфетчица.
Из-за этого в больнице не хватает персонала. Одна из причин вспышки болезни среди врачей – неправильно организованное чиновниками распределение пациентов, считают медики.
Инфекционная больница за время эпидемии была загружена более чем на 100%. В заведении есть всего 200 коек, а госпитализировали сюда большее количество больных. Сейчас почти все места в больнице заняты пациентами с коронавирусом.
Если больница первой линии заполнена на 50% или 75% и поступление больных к ней прекращается, то начинают включать больницы второй линии. Но возникает вопрос, готовы ли они к этому? Там нет ПЦР-диагностики,
– отметил заведующий кафедрой Медакадемии последипломного образования Владимир Корсунов.
Сейчас инфекционную больницу Харькова начали разгружать. Однако факт массового заболевания врачей взялась проверять полиция. Информацию внесли в ЕРДР из-за сообщения в интернете. При этом на предыдущие вспышки в медучреждениях похожей реакции не было.
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- По состоянию на 27 мая в Украине подтвердили 321 новый случай инфицирования коронавирусной инфекцией. В целом заболели 21 905 человек, из них – 7 995 выздоровели. К сожалению, зафиксировано 658 летальных случаев.
- Что касается заражения медработников – в стране заболел 4 241 человек. Всего выздоровели примерно 2 тысячи медиков.
- В Харьковской области зафиксировано 959 случаев коронавируса.
Смотрите видео сюжета 24 канала о вспышке коронавируса у медиков: