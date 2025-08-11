Укр Рус
Health 24 Здоровая жизнь В Киеве – стремительный рост тяжелых случаев COVID-19, Хмельницкая область проверяет новый штамм
11 августа, 17:34
2

В Киеве – стремительный рост тяжелых случаев COVID-19, в еще одном регионе тестируют новый штамм

Анастасия Лукашевская
Основные тезисы
  • В Киеве наблюдается резкое увеличение госпитализаций из-за COVID-19, включая детей и тяжелые случаи, нуждающихся в кислородной поддержке.
  • В Хмельницкой области фиксируется всплеск заболеваемости COVID-19, проверяют образцы на наличие нового штамма Stratus.

В Украине снова растет заболеваемость COVID-19. В Хмельницкой области фиксируют удвоение количества случаев и проверяют образцы на новый штамм Stratus, а в Киеве резко увеличивается количество госпитализаций, среди больных – дети и пациенты в тяжелом состоянии.

Где выросла заболеваемость COVID-19?

Почему в регионах растет количество больных COVID-19 и действительно ли в Украине набирает обороты новый штамм, информирует 24 Канал. 

Смотрите также В Украине циркулирует три типа вируса гриппа, сколько заболело и умерло

Хмельницкая область

В области фиксируют всплеск заболеваемости COVID-19, отметил главный санитарный врач региона Николай Габрикевич для Общественного. Пока не обнаружили случаев нового штамма Stratus, который распространяется в других областях Украины. Регион направил 9 образцов для лабораторного анализа в Киеве, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие этого варианта коронавируса.

Киев

В столице заметно увеличилось количество госпитализаций больных COVID-19. Если в начале июля в больницах лечили 15 пациентов, то по состоянию на 7 августа – уже 68, и среди них есть 24 ребенка, пишет Киев 24.

Специалисты отмечают, что это – сложные случаи заболевания, которые часто нуждаются в кислородной поддержке. Медики предостерегли, что тревожным фактором является вынужденное пребывание в не проветриваемых укрытиях во время воздушных тревог.

Что нужно знать и делать?

В регионах повышенного внимания – Хмельницкая и Киев – необходимо соблюдать карантинные мероприятия. При первых симптомах – кашель, насморк, повышенная температура – лучше оставаться дома, обратиться к врачу и сдать тест.

Избегайте закрытых помещений, массовых скоплений, не игнорируйте вентиляцию даже в хранилищах.

Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.