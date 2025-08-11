Где выросла заболеваемость COVID-19?

Почему в регионах растет количество больных COVID-19 и действительно ли в Украине набирает обороты новый штамм, информирует 24 Канал.

Хмельницкая область

В области фиксируют всплеск заболеваемости COVID-19, отметил главный санитарный врач региона Николай Габрикевич для Общественного. Пока не обнаружили случаев нового штамма Stratus, который распространяется в других областях Украины. Регион направил 9 образцов для лабораторного анализа в Киеве, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие этого варианта коронавируса.

Киев

В столице заметно увеличилось количество госпитализаций больных COVID-19. Если в начале июля в больницах лечили 15 пациентов, то по состоянию на 7 августа – уже 68, и среди них есть 24 ребенка, пишет Киев 24.

Специалисты отмечают, что это – сложные случаи заболевания, которые часто нуждаются в кислородной поддержке. Медики предостерегли, что тревожным фактором является вынужденное пребывание в не проветриваемых укрытиях во время воздушных тревог.

Что нужно знать и делать?

В регионах повышенного внимания – Хмельницкая и Киев – необходимо соблюдать карантинные мероприятия. При первых симптомах – кашель, насморк, повышенная температура – лучше оставаться дома, обратиться к врачу и сдать тест.

Избегайте закрытых помещений, массовых скоплений, не игнорируйте вентиляцию даже в хранилищах.