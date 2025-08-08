Дело в том, что наше тело живет по своим часам: время приема пищи напрямую связано с обменом веществ, расходами энергии и согласованностью внутренних биологических ритмов, пишет 24 Канал со ссылкой на Obesity.

Также на тему Возвращается ли вес после прекращения применения препаратов против ожирения

Время еды имеет значение

Именно привычные действия – завтрак, обед, ужин – служат организму своеобразными "маяками", помогающими синхронизировать циркадные ритмы. Когда мы сбиваем этот ритм нерегулярным питанием, наши "молекулярные часы" в печени, поджелудочной железе и жировой ткани начинают давать сбои.

Ученые объясняют: если время еды нарушает привычный график, внутренние часы жизненно важных органов перестают совпадать с главным биологическим регулятором – циркадными ритмами, зависящими от света. Это внутреннее "невосприятие" может стать основой для развития ожирения и метаболических проблем.

Как происходило исследование?

В рамках масштабного испанского исследования ONTIME под руководством специалистов Мадридского университета Комплутенсе был проведен анализ, чтобы выяснить: влияет ли распорядок приема пищи на связь между генетическим риском ожирения и долгосрочным контролем веса.

В эксперименте приняли участие почти 1 200 взрослых с лишним весом и ожирением (средний возраст – 41 год, большинство – женщины). Участники прошли 16-недельную программу коррекции пищевого поведения, а через 12 лет специалисты снова изучили их вес, режим питания и учли данные о возрасте, пол, место лечения и генетические особенности.

Как уменьшить риски ожирения?

Результаты оказались весьма показательными:

Каждый час, на который среднее время приема пищи (между завтраком и ужином) смещалось на позже, приводил к увеличению индекса массы тела (ИМТ) почти на 1 кг/м² и приросту веса в среднем на 2,2%.

У людей с максимальным генетическим риском позднее питание сопровождалось увеличением ИМТ уже на 2,21 кг/м² за каждый час задержки.

В то же время у людей с низким генетическим риском такой зависимости не наблюдалось.

Вывод очевиден: режим питания – это не просто банальный совет из брошюры о здоровом образе жизни, а реальная персонализированная стратегия для тех, кто генетически склонен к набору лишнего веса. Начинайте есть раньше – и ваши гены не смогут диктовать, каким будет ваше отражение в зеркале!