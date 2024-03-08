Может ли навредить частая мастурбация

О мастурбации существует множество мифов и пугалок. Например, говорят, что если часто мастурбировать, то начнутся проблемы с эрекцией. Сразу можем вас успокоить - это не правда.

Ученые изучали эту тему и не нашли доказательств, связывающих частую мастурбацию с эректильной дисфункцией. Также мастурбация не приводит к слепоте или росту волос на ладонях – это лишь мифы.

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Мастурбация влияет на сексуальную активность

Однако мастурбация может повлиять на сексуальную активность, если процесс самоудовлетворения происходит незадолго до сексуального контакта. Так, после эякуляции начинает действовать период восстановления, также известный как рефрактерный период. В этот промежуток времени человек не способен возбуждаться – при попытке вступить в сексуальные отношения, эрекция может быть слабой или вовсе не наступить.

Рефрактерный период свойственен каждому человеку, причем ее продолжительность у каждого индивидуальна и зависит от таких факторов, как возраст, пол и состояние здоровья. У молодых мужчин он может длиться всего несколько минут или часов, а старших мужчин – до суток. У женщин также есть рефрактерный период – после одного или нескольких оргазмов они чувствуют усталость и не хотят продолжать половой акт.

Следовательно, если человек мастурбирует перед свиданием, а потом у него не происходит эрекция, это считается нормой.

Мастурбация влияет на ощущения во время секса

Мастурбация – это нормальный процесс, что способствует снятию напряжения, расслаблению и улучшению сна. Исследования свидетельствуют, что в США 70% мужчин и 50% женщин мастурбируют.

Даже больше, если есть проблемы с эрекцией, вызванные стрессом, тревогой и другими причинами, мастурбация может быть полезной: человек будет чувствовать себя более расслабленным и уверенным, что, свою очередь, положительно скажется на сексуальных отношениях.

Однако, иногда мастурбация может негативно сказаться на эрекцию, но это скорее психологическое, а не физиологическое влияние. Существуют ситуации, когда люди привыкают достигать оргазма определенным способом, а с партнером такое может не получиться.

Доктор медицинских наук и директор центра сексуальной медицины Сьюзен Келлог-Спадт утверждает, что как мужчины, так и женщины могут привыкнуть к определенным прикосновениям руки или вибратора, а потом во время секса им сложнее достичь оргазма с партнером, поскольку ощущения разные.

Существуют небольшие исследования, которые устанавливают связь между просмотром порно, то есть тем, что часто сопровождает процесс мастурбации, и снижением либидо и эректильной дисфункцией. В исследованиях утверждается, что порно формирует определенные ожидания от секса: у людей, которые регулярно просматривают порно, меняются представления о половом акте, что влияет на качество секса.

Порно действительно может создавать нереалистичные представления о том, каким должен быть половой акт, например, что партнеры всегда должны достигать оргазма одновременно.

Также из-за влияния порно может возникнуть синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи: люди боятся, что они не смогут быть на высоте сравнивая себя с актерами на экране. В результате у мужчин может исчезнуть эрекция, а у женщин – не наступить оргазм. Все это – психологические проблемы, с которыми может помочь справиться сексолог или психолог, а сама мастурбация здесь ни при чем.