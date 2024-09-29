Как электронные сигареты вредят вашему здоровью и какие заболевания провоцируют

В Украине 70% людей в возрасте от 18 до 29 лет, которые курят, активно используют электронные изделия для курения.

Популярность электронных сигарет

При этом 37% курильщиков отдают предпочтение табачным изделиям для электрического нагрева, а 36% – электронным сигаретам. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, которое обнародовал Центр общественного здоровья.

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Статистика среди подростков

40% опрошенных в возрасте от 13 до 15 лет хотя бы раз использовали электронные сигареты. Еще 20% подростков пользуются электронными сигаретами на постоянной основе.

Кроме того, половина подростков в возрасте 15 – 16 лет имела опыт курения электронных сигарет, а каждый пятый (19%) использовал их в течение последних 30 дней.

Вред электронных сигарет

Такая "популярность" электронных сигарет вызывает серьезное беспокойство у медиков. И это неудивительно, ведь в этих изделиях содержится много вредных веществ: ацетальдегид, формальдегид, никель, свинец, бензол и другие токсичные соединения. Эти вещества могут наносить значительный вред организму.

Заболевания, которые вызывают электронные сигареты:

EVALI,

повреждение легких вследствие вейпинга,

облитерирующий бронхиолит или "попкорновые легкие",

липоидная пневмония,

и первичный спонтанный пневмоторакс.

Специалисты отметили, что выбросы от этих устройств также содержат никотин, диацетил, бензол, тяжелые металлы и другие вредные вещества, что может нанести вред людям вокруг курильщика.

Важно! В ЦОЗ отметили, что эффективность электронных сигарет как альтернатива курению недоказана, а их негативное влияние на здоровье – неоспоримо. То есть, если вы начали курить электронные сигареты в надежде, что это безопаснее, чем обычные сигареты, вы ошибаетесь. Лучшим решением будет полностью отказаться от пагубной привычки.