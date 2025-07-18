Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Польское радио, окончательное судебное решение было вынесено в четверг, 17 июля.

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Приговор врачам из-за невыполнения аборта

Трагедия произошла в сентябре 2021 года, когда женщина, по имени Изабела, находясь на 22 неделе беременности, умерла от септического шока. Родные женщины убеждены: ее жизнь можно было спасти, если бы врачи вовремя оказали необходимую помощь и не отказались проводить аборт. Обвинение было предъявлено трем медикам, которых суд признал виновными в создании непосредственной угрозы для пациентки.

Двое врачей получили реальные тюремные сроки – соответственно год и три месяца и год и шесть месяцев лишения свободы. Еще одному фигуранту назначили год заключения условно, с отсрочкой исполнения на два года. Кроме этого, всем троим запрещено заниматься медицинской практикой от четырех до шести лет. В ходе следствия никто из обвиняемых своей вины не признал.

Запрет абортов в Польше

Эта трагедия вызвала масштабные протесты по всей Польше – люди требовали изменить один из самых жестких в Европе законов, регулирующих аборты. Сегодня польским женщинам разрешено прерывать беременность только в случае прямой угрозы жизни или здоровью, а также если зачатие произошло в результате изнасилования или инцеста.

Медицинская помощь для проведения аборта тоже под запретом и может наказываться тюремным заключением сроком до трех лет.

В прошлом году правительственная коалиция инициировала изменения в законодательство – в частности, декриминализацию помощи при аборте и разрешение делать его до 12 недель по желанию женщины. Однако, несмотря на ожидания, законопроект не прошел голосование в Сейме.

По данным социологических опросов, большинство поляков выступает за смягчение ограничений: они поддерживают право на аборт при серьезных угрозах для здоровья или жизни матери и в случаях тяжелых пороков развития плода.