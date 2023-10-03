"Повезло, что жива": медики спасли ногу 25-летней полицейской, которую сбила нетрезвая водитель

В течение 15 часов львовские врачи оперировали 25-летнюю полицейскую, которую доставили в медучреждение с тяжелыми травмами и почти оторванной ногой.

Полицейскую Ольгу Бриндас сбила нетрезвая водитель 4 месяца назад. Женщина была в крайне тяжелом состоянии: массивная кровопотеря, открытый перелом берцовой кости, три перелома бедра, травма мягких тканей лица и грудной клетки.

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Рассказывающие о состоянии женщины медики

В Первом медицинском объединении Львова напоминают, что самая плохая ситуация была с ногой. Сверхтяжелый открытый перелом с массивным дефектом мягких тканей голени не оставлял пациентке шансов – только ампутация.

Однако хирурги приняли решение рискнуть. Чтобы сохранить ногу женщине, они применили современную методику – трансплантацию ее собственных мягких тканей с другого участка тела.

Нам удалось пересадить необходимый для закрытия дефекта массив тканей и восстановить целостность берцовой кости.

– рассказал заведующий отделением №1 Игнат Герич.



Операция на ноге длилась 15 часов / Фото Первого медицинского объединения



Хирург Игнат Герич вместе с пациенткой Ольгой / Фото Первого медицинского объединения

Детали страшного ДТП

Ольге – 25 лет, она живет и работает в Яворове. 29 мая полицейский зашел в горсовет по делам, когда вышел, прямо на тротуаре на него на всей скорости налетел тяжелый внедорожник. Вспоминает, что все произошло через секунду.

Впоследствии окажется, что автомобилем управляла пьяная водитель. Травмы, которые получил полицейский – были страшными.

Мне было больно даже лежать. Первые 6 недель не позволяли даже двигаться, чтобы таз вырос. Боялась, что больше никогда не смогу ходить,

– вспоминает Ольга.



Женщина ежедневно работала с реабилитологом / Фото Первого медицинского объединения

Врачи говорят, что удивлялись целеустремленности пациентки – после сложной операции, она, несмотря на боль, выполняла все наставления специалистов и на второй месяц после аварии, благодаря ежедневной работе с физическими терапевтами, начала ходить на костылях.



Женщина благодарна врачам, что удалось спасти ногу / Фото Первого медицинского объединения

Ольга уже дома. Вернулась в службу в полиции, свободное время проводит со своей 5-летней дочерью и любимым мужчиной.