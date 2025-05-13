Это открытие означает, что риск возникновения госпитальных инфекций может расти, поскольку такие бактерии способны дольше сохраняться на больничном оборудовании даже без прямого контакта с пациентами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cell Reports.

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Синегнойная палочка питается пластиком

Для эффективной борьбы с подобными угрозами нужно создавать новые типы антибиотиков, совершенствовать дезинфицирующие средства и идентифицировать штаммы со свойством расщепления пластика.

Несмотря на то, что медицинский пластик долгое время считался инертным и невосприимчивым к воздействию организмов, исследователи зафиксировали у пациента штамм Pseudomonas aeruginosa, способный к его расщеплению.

В частности, этот штамм разрушил до 78% поликапролактона всего за неделю. Геномный анализ показал, что для этого бактерии используют фермент полиэстеразу Pap1, который ранее не был известен у таких микроорганизмов.

Чем это опасно

Расщепляя пластик, бактерия получает углеродный источник питания, который необходим для синтеза собственных молекул. Кроме этого, обломки пластика способствуют формированию более прочных биопленок – защитных структур, которые оберегают колонии микроорганизмов от действия антибиотиков, моющих и дезинфицирующих веществ. Выявление ферментов, разрушающих пластик, также было связано с повышением патогенности бактерий.

Поскольку Pseudomonas aeruginosa является причиной инфекций мочевыделительной системы после установки катетеров и возникновения пневмоний после интубации, существует вероятность, что заражение пациентов происходит через медицинские инструменты, на поверхности которых бактерии находят себе пищу среди остатков пластика.