ChatGPT спас ребенка, которому 3 года не могли поставить диагноз 17 врачей

Алексу было четыре года, когда он начал испытывать хроническую боль позже добавились трудности с ходьбой и неконтролируемые перепады настроения. Спустя время мальчик перестал расти. Но врачи не смогли выяснить, чем болеет ребенок.

Врачи не знали, что с малышом

Его мать, Кортни, рассказала, что каждый день ребенку приходилось принимать обезболивающие. Вскоре после того, как у мальчика появилась боль, его характер стал меняться. Он стал мрачным и уставшим, у него часто происходили вспышки гнева. Также у него начала плохо функционировать левая нога и появилась сильная головная боль.

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Как-то мать Алекса заметила, что ее сын постоянно жует. Кортни подумала, что, возможно, проблема в зубах, и отвела его к дантисту. Врач заподозрил, что Алекс, возможно, скрипел зубами, и направил семью к специалисту, назначившему Алексу спать со специальной капой, чтобы лучше дышать по ночам. И хотя поначалу это казалось решением проблемы, появилось больше симптомов.

Когда Кортни заметила, что Алекс не растет, она отвела его к педиатру, который сказал, что на его развитии негативно сказалась пандемия коронавируса. Водя Алекса на многочисленные приемы к врачам, Кортни потратила три года на поиски ответов и проконсультировалась с 17 врачами.

ChatGPT поставил правильный диагноз

В очередной раз, когда Кортни ждала мальчика из кабинета врача, она просматривала его симптомы в сети. Так ей пришла в голову проверить результаты тестов Алекса из-за искусственного интеллекта. Чат-бот диагностировал редкое заболевание – расщепление позвоночника и порок развития спинного мозга.



Мальчик успешно прошел лечение / Фото Daily Mail

Это заболевание характерно неправильным закреплением спинного мозга к позвоночному каналу, ограничивающему кровоток. Это приводит к онемению, боли, мышечной слабости и проблемам с контролем движений.

К счастью, Алекс имел самую легкую форму заболевания – скрытое ущелье позвоночника, которое вызывает небольшой разрыв в позвоночнике, но не повреждает нерв. Эту форму тяжелее диагностировать, однако этот дефект можно вылечить с помощью операции.

После того как врачи подтвердили диагноз ChatGPT, Алексу провели операцию. Пока ребенок еще восстанавливается, но ожидается, что он скоро придет в норму.