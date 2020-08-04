На Львовщине 3 июля попрощались с начальником Старосамборского центра первичной медико-санитарной помощи Василием Савенко. Медик умер от коронавируса.

Коллеги и знакомые говорят, что медик работал до последнего. О разговоре с врачом рассказал журналист местного издания Высокий замок.

Читайте также На линии огня: истории жизни медиков, умерших от коронавируса в Украине

Незадолго до смерти Василий Савенко еще пообщался с журналистами. Последними его словами были: И меня как раз везут во Львов в реанимацию, проклятый вирус.

Это же подумать только: мужчину сажают в "скорую", чтобы доставить во Львов, а он дает комментарий по поводу той болезни, которая его точит,

– написал журналист, который пообщался с Василием Савенко перед его госпитализацией.

Коллеги Василия Савенко, которому в августе должно было исполниться 60 лет, в соцсетях пишут, что врач работал до последнего, а его смерть была преждевременной.

Ушел из жизни Василий Савенко ... Опять этот ужасный вирус забрал хорошего человека. Василий запомнится очень активным и трудолюбивым человеком. Он горел работой и у него было много интересных идей,

– написала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Василь Савенко / Фото Ирина Микичак

"Сегодня преждевременно оборвалась жизненная тропа Василия Савенко, директора Старосамборского центра первичной медицинской помощи... Савенко возглавил первичное звено медицины в бурное время реформ и достойно справился с вызовом", – сообщили в пресс-службе Старосамборского райсовета.

Василий Савенко умер в субботу под вечер, 1 августа. Он был военным врачом-урологом, работал в горячих точках мира, а в Старом Самборе сначала – заместителем главного врача, впоследствии, когда в медицине начались реформы, – руководителем Центра первичной медицинской помощи.