Специалисты из Национальных институтов здоровья США впервые подробно описали уникальный клинический случай, когда эта опасная форма рака возникла именно из-за ВПЧ типа β у пациентки с нарушением работы иммунной системы, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New England Journal of Medicine.

Также на тему Военные травмы и пластическая хирургия: что можно восстановить и как проходит лечение

Клинический случай

Как говорится в публикации журнала, 34-летняя женщина длительное время боролась с рецидивирующим плоскоклеточным раком кожи. Она перенесла несколько операций и получила курс иммунотерапии, но злокачественное образование каждый раз возвращалось. Сначала врачи предполагали, что причиной непрерывных рецидивов является наследственный дефект Т-клеток, который делал ее кожу особенно уязвимой к действию ультрафиолета.

Впрочем, только после детального генетического анализа удалось выяснить истинную причину неспособности иммунитета противостоять болезни – редкая мутация белка ZAP70, ключевого для нормальной работы Т-клеток. В результате организм пациентки не мог уничтожить β-вирус папилломы человека, который проник в ДНК клеток и начал активно размножаться, провоцируя рост опухоли.

ВПЧ вызывает рак кожи

Выход нашли в пересадке стволовых клеток, которая позволила восстановить иммунитет и победить агрессивный рак – вот уже более трех лет признаки заболевания у женщины не появляются. Этот случай ярко демонстрирует: именно наследственный дефект Т-клеток делал невозможным борьбу с β-вирусом, что, свою очередь, и привело к развитию рака.

Американские онкологи предполагают, что такие случаи могут случаться и у других людей с аналогичными проблемами иммунной системы. До недавнего времени считалось, что β-вирус папилломы человека, в отличие от некоторых других его типов, не способен встраиваться в ДНК. Новое исследование опровергает эту гипотезу и открывает новые горизонты для понимания причин рака кожи.

К слову, вирус папилломы человека – это целая группа из более 170 штаммов, которая делится на 27 видов и 5 родов. В течение жизни большинство сексуально активных мужчин и женщин хотя бы раз сталкиваются с ВПЧ. Заразиться можно не только интимным, но и бытовым путем, например, через мелкие повреждения кожи во время контакта или рукопожатия.