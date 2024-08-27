Когда можно возвращаться к спорту после травмы мениска

Тема восстановления спортивной активности и возможных ограничений после хирургического вмешательства на мениске беспокоит многих любителей спорта ежегодно. Давайте рассмотрим этот вопрос, опираясь на научные исследования.

Мениск – хрящевая структура, расположенной между суставными поверхностями. В коленном суставе он играет ключевую роль в амортизации ударов при прыжках, беге и ходьбе.

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При чрезмерной нагрузке мениск может повреждаться или разрываться. Согласно статистике из США, с такими травмами сталкиваются от 12 до 14% населения, причем около трети случаев связаны с активными занятиями спортом.

Операция на мениске

Хирургические процедуры при травмах мениска делятся на два типа. В идеале, хирурги стремятся сохранить мениск, выполняя артроскопическую операцию, которая не требует большого разреза и проводится через маленькое отверстие с использованием специального инструмента.

Когда сохранить мениск не удается, выполняют менискэктомию – удаление поврежденной части мениска, которая также часто проводится артроскопически.

Когда можно заниматься спортом после операции

Большинство пациентов возвращаются к спортивным занятиям в течение нескольких недель после операции. Обзор исследований 2019 показал, что профессиональные атлеты возобновляют спортивную карьеру в 81 – 88% случаев после операции на мениске. Предполагается, что для любителей результаты могут быть похожими.

Реабилитация

Средний период реабилитации после менискэктомии составляет 2 – 3 месяца, а после восстановительной операции – 6 – 8 месяцев. В течение этого времени большинство пациентов может восстановить спортивные занятия, но важно делать это постепенно и под контролем специалистов, придерживаясь реабилитационной программы и постепенно увеличивая нагрузки.