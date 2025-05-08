Почему некоторые дети начинают ходить в 8 месяцев, а другие – в 24: как это влияет на развитие
- Исследователи из Университета Суррея обнаружили, что возраст первых шагов ребенка определяется генетическими факторами, а не только окружающей средой.
- Выявлено 11 генетических маркеров, которые влияют на возраст начала ходьбы, что также связано с развитием мозга и когнитивными способностями.
- Более позднее начало ходьбы может снижать риск СДВГ и связано с более высоким образовательным потенциалом.
- Авторы советуют консультироваться со специалистами, если есть сомнения относительно развития ребенка, но широкий диапазон возраста первых шагов является нормальным явлением.
Исследователи из Университета Суррея (Великобритания) пришли к выводу, что возраст, в котором малыши делают свои первые шаги, определяется не только влиянием окружающей среды, но и наследственными факторами.
В крупнейшем на сегодня исследовании этой темы, опубликованном в журнале Nature Human Behaviour, ученые проанализировали информацию о более 70 000 младенцев и обнаружили 11 генетических маркеров, связанных с возрастом первых самостоятельных шагов, сообщает 24 Канал.
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От чего зависят первые шаги ребенка
Ранее считалось, что решающее значение для развития ходьбы имеют такие факторы, как уровень физической активности, питания и качество сна. Однако новые данные свидетельствуют: около 25% различий в возрасте начала ходьбы обусловлены именно генетическими особенностями.
Первые шаги дети обычно делают в промежутке от 8 до 24 месяцев – это достаточно широкий диапазон, и родителей часто беспокоит, если развитие ребенка кажется им замедленным. Теперь мы понимаем, что наследственность здесь играет значительную роль,
– объясняет профессор Анжелика Рональд, соавтор работы.
Интересно то, что найденные гены, связаны с возрастом начала ходьбы, влияют не только на двигательные навыки, но и на развитие мозга – например, на формирование борозд и извилин в коре. Это может объяснить связь между моторным развитием и когнитивными способностями.
На что это влияет
Кроме того, исследование выявило и неожиданные генетические взаимосвязи:
- более позднее (но в пределах нормы) начало самостоятельной ходьбы ассоциируется с меньшим риском развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ);
- а также с генами, которые связаны с высоким образовательным потенциалом в будущем.
Авторы отмечают: если у родителей есть сомнения относительно развития ребенка, лучше проконсультироваться со специалистом. В то же время широкий разброс в возрасте первых шагов – вполне нормальное явление и в большинстве случаев отражает индивидуальные генетические особенности, а не проблемы со здоровьем.
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