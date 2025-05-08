В крупнейшем на сегодня исследовании этой темы, опубликованном в журнале Nature Human Behaviour, ученые проанализировали информацию о более 70 000 младенцев и обнаружили 11 генетических маркеров, связанных с возрастом первых самостоятельных шагов, сообщает 24 Канал.

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От чего зависят первые шаги ребенка

Ранее считалось, что решающее значение для развития ходьбы имеют такие факторы, как уровень физической активности, питания и качество сна. Однако новые данные свидетельствуют: около 25% различий в возрасте начала ходьбы обусловлены именно генетическими особенностями.

Первые шаги дети обычно делают в промежутке от 8 до 24 месяцев – это достаточно широкий диапазон, и родителей часто беспокоит, если развитие ребенка кажется им замедленным. Теперь мы понимаем, что наследственность здесь играет значительную роль,

– объясняет профессор Анжелика Рональд, соавтор работы.

Интересно то, что найденные гены, связаны с возрастом начала ходьбы, влияют не только на двигательные навыки, но и на развитие мозга – например, на формирование борозд и извилин в коре. Это может объяснить связь между моторным развитием и когнитивными способностями.

На что это влияет

Кроме того, исследование выявило и неожиданные генетические взаимосвязи:

более позднее (но в пределах нормы) начало самостоятельной ходьбы ассоциируется с меньшим риском развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ);

а также с генами, которые связаны с высоким образовательным потенциалом в будущем.

Авторы отмечают: если у родителей есть сомнения относительно развития ребенка, лучше проконсультироваться со специалистом. В то же время широкий разброс в возрасте первых шагов – вполне нормальное явление и в большинстве случаев отражает индивидуальные генетические особенности, а не проблемы со здоровьем.