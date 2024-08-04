Становят глобальную опасность: список вирусов и бактерий, которые могут вызвать новую пандемию
Источник:Nature
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала список самых опасных вирусов и бактерий, которые в будущем могут вызвать пандемию.
Всего их сейчас более 30. Речь и о вирусах гриппа типа А,и лихорадке денге и обезьяньей оспе. Подробнее рассказываем дальше.
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ВОЗ определяла приоритетные патогены по их способности вызвать чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения – пандемию. Оценивали уровень заразности и патогенности, а также ограниченность к вакцинам и лечению.
Ученые составляли список около 2 лет, было проанализировано более 1,6 тысячи виды патогенов – преимущественно вирусов и бактерий.
Какие вирусы и бактерии в списке
В частности, среди приоритетных патогенов – группа коронавирусов, в которую входит SARS-CoV-2, ставший причиной пандемии COVID-19 во всем мире.
В список вошли мербековирусы, к которым относится вирус MERS-CoV, который вызывает ближневосточный респираторный синдром.
Среди других патогенов – вирус обезьяньей оспы, который вызвал глобальную вспышку оспы в 2022 году. И 6 вирусов гриппа А, в частности подтип H5, который вызвал вспышку среди крупного рогатого скота в США.
Что касается бактерий, то в приоритете изучения оказались бактерии, которые вызывают холеру, чуму, дизентерию, диарею и пневмонию.
В список добавили два вируса грызунов, которые перекинулись на людей. И оставили вирус Нина, переносимый летучими мышами.