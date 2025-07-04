ВОЗ рекомендует всем странам значительно поднять цены на некоторые продукты
- ВОЗ рекомендует повысить налоги на табачные изделия, алкоголь и сладкие напитки на 50% до 2035 года для уменьшения неинфекционных заболеваний.
- Увеличение цен может спасти до 50 миллионов жизней и добавить 3,7 триллиона долларов в мировой бюджет в течение пяти лет.
- Инициатива "3 до 35" предусматривает инвестирование полученных средств в системы здравоохранения, образования и социальной защиты.
- С 2012 по 2022 год почти 140 стран уже повысили налоги на табак, что доказывает возможность положительных изменений.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к правительствам всего мира с призывом решительно бороться с неинфекционными заболеваниями, резко повысив налоги на табачные изделия, алкоголь и сладкие напитки. Организация предлагает поднять их реальную стоимость минимум на 50% до 2035 года.
Три угрозы
По мнению ВОЗ, именно эти три категории продуктов играют ключевую роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологических болезней и многих других недугов. Сегодня неинфекционные заболевания ответственны за более трех четвертей всех случаев смертности в мире, пишет 24 Канал.
Также на тему ВОЗ определила еще одну глобальную проблему, которая угрожает здоровью людей
Табак ежегодно уносит жизни более 7 миллионов человек, а алкоголь и сладкие напитки только углубляют эту тревожную статистику, ухудшая здоровье населения, снижая экономическую производительность и тормозя устойчивое развитие,
– отмечают в ВОЗ.
Рекомендации ВОЗ
Эксперты подсчитали: если поднять цены на эти товары на 50% уже сегодня, это может спасти до 50 миллионов жизней в течение следующих пяти десятилетий. Кроме того, такой шаг позволит странам дополнительно получить до 3,7 триллиона долларов новых поступлений в бюджет в течение пяти лет – в среднем 740 миллиардов долларов ежегодно, что равняется около 0,75% мирового ВВП.
Для достижения этих целей ВОЗ начала инициативу "3 до 35" – кампанию, которая предусматривает повышение реальной стоимости табака, алкоголя и сладких напитков на 50% до 2035 года, из-за роста налогов. Организация призывает инвестировать полученные средства в укрепление системы здравоохранения, образования и социальной защиты.
Эта амбициозная, но вполне реалистичная цель, позволит привлечь до 1 триллиона долларов уже в ближайшие 10 лет. В ВОЗ напоминают, что с 2012 по 2022 год почти 140 стран уже повысили налоги на табак, что помогло увеличить цены более чем на 50%. Это доказывает: масштабные позитивные изменения – вполне возможны, если действовать решительно.
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