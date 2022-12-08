Из-за антивакцинаторов ожидаются новые тяжелые вспышки кори во всем мире, – ВОЗ

Корь может вызвать новую волну эпидемий по всему миру. А все потому, что некоторые люди перестали вакцинироваться.

Одним из последствий пандемии стало сокращение доступа к обычной медицинской помощи и снижение охвата иммунизации. В результате в ноябре 2022 года Всемирная организация здравоохранения объявила корь "неизбежной угрозой во всех регионах мира".

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Почему нужно вакцинироваться против кори

Раньше все мы были привиты от кори, но сейчас все больше родителей отказываются от вакцинации, не понимая, какой опасности они подвергают ребенка и окружающих.

Корь – что это? Это вирусное заболевание. Его способ передачи похож на COVID-19, причем распространение между людьми происходит воздушно-капельным путем. Инфекция вызывает сыпь и лихорадку в легких случаях. Но тяжелые случаи могут включать в себя энцефалит (отек мозга), слепоту и пневмонию. Ежегодно регистрируется около 9 миллионов случаев заболевания корью и 128 000 смертей.

Вакцина против кори, которая может вводиться сама по себе или в сочетании с другими прививками, такими как паротит и краснуха, очень эффективна. В большинстве стран действует схема приема двух доз, при этом первая доза обычно вводится в возрасте 12 месяцев, а вторая – в 4 года.

Вакцина обеспечивает очень высокую и длительную защиту и является образцом болезни, которую можно предотвратить с помощью вакцинации. Схема приема двух доз обеспечивает примерно 99% защиту от инфекции кори.

К чему приводит отказ от вакцинации

В странах с низким уровнем охвата вакцинацией от кори умирает каждый десятый больной. В развитых странах смертность в подавляющем большинстве случаев приходится на непривитых людей и составляет примерно один случай на 1000 – 5000 случаев заболевания корью.

По данным ВОЗ, рекордное количество – почти 40 миллионов детей – пропустили по крайней мере одну дозу вакцины против кори 2021 года. Если такая динамика будет продолжаться, процент младенческой смертности рискует возрасти до рекордного количества.