Есть значительные риски: одна из сторон боевых действий в Судане захватила лабораторию с вирусами
Источник:Reuters
В Судане одна из боевых сторон захватила национальную лабораторию, содержащую возбудители кори и холеры, и выгнала техников. Всемирная организация здравоохранения заявила о "высоком риске биологической опасности" в столице Хартуми.
Напомним, что 15 апреля в Судане вспыхнула война между армией и военизированными формированиями Сил скорой поддержки (RSF). Она превратила жилые районы в зоны боевых действий, убив не менее 459 человек и ранив более 4000 человек.
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К чему может привести захват лаборатории
Представитель ВОЗ Нема Саид Абид сказал, что боевики одной из сторон выбросили техников из Национальной лаборатории общественного здоровья. Там, в частности, хранились запасы крови.
Как пишет издание, речь идет о лаборатории в столице страны, городе Хартум, что содержит возбудители кори и холеры.
Это главное беспокойство: нет доступа для лаборантов, чтобы попасть в лабораторию и безопасно хранить имеющиеся биологические материалы и вещества,
– сказал он.
В свою очередь, ведущий деятель гражданской политической коалиции "Силы свободы и перемен" Ясир Арман, призвал гуманитарные организации и международное сообщество помочь восстановить водоснабжение и электричество, а также отправить генераторы в больницы.
"На улицах разбросаны тела и больные люди, которые не могут найти лекарства, нет воды и электричества. Людям нужно разрешить похоронить своих мертвых во время прекращения огня", – подчеркнул Арман.
Украина эвакуировала своих граждан из Судана: коротко
- 25 апреля Украине удалось эвакуировать своих граждан из Судана, где началось вооруженное противостояние между армией страны и Силами быстрого реагирования
- Успешную спасательную операцию по эвакуации мирных граждан провело Главное управление разведки по координации с Офисом Президента Украины и Министерством иностранных дел.
- Из Судана удалось вывезти 87 украинцев. Среди них – в основном авиационные специалисты – пилоты, техники и члены их семей. Также эвакуированы граждане Грузии и Перу.
- В общей сложности спасены 138 граждан. Среди них 35 женщин и 12 детей. Они находятся в Египте, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.