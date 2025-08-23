Военные травмы и пластическая хирургия: что можно восстановить и как проходит лечение
- Военные с ранениями лица и конечностей обращаются к пластическим хирургам для лечения взрывных, ожоговых и огнестрельных травм, требующих поэтапного подхода.
- Восстановление после травм может длиться от нескольких недель до лет, включая современные технологии, такие как 3D-печать и индивидуальные импланты, для улучшения качества жизни пациентов.
Чаще всего военные, получившие ранения на фронте, обращаются к пластическим хирургам из-за травм лица и конечностей, вызванных взрывами, ожогами или огнестрельным оружием.
Эти повреждения часто являются сложными, многофакторными и требуют поэтапного лечения, рассказал Основатель COSMETIC SURGERY CLINIC, пластический хирург Александр Бебих в интервью 24 Канала.
Полное интервью Пластическая хирургия во время войны: как лечат военных травмы и возвращают им уверенность
Лечение таких повреждений может включать пересадку кожи, восстановление функций челюсти и конечностей, а также пластику рубцов для улучшения внешнего вида,
– пояснил Александр Бебих.
Влияние на эмоциональное состояние?
Особое значение имеет психологический аспект: заметные следы ранений у военных часто вызывают дополнительный стресс и дискомфорт в социальных взаимодействиях. Реконструктивная пластика помогает не только физически восстановиться, но и вернуть уверенность в себе.
Восстановление после таких травм может длиться несколько месяцев и даже лет. Легкие операции позволяют вернуться к повседневной жизни за 2–3 недели, тогда как сложные вмешательства с микрохирургической пересадкой тканей требуют длительной реабилитации и участия мультидисциплинарной команды: хирургов, ортопедов, нейрохирургов, психологов и физиотерапевтов.
Внимание людей к видимым следам ранений часто добавляет стресса раненым. Современная пластическая хирургия позволяет восстановить различные части тела, устранить дефекты мягких тканей и значительно улучшить качество жизни пациентов,
– отмечает Бебих.
В Украине активно внедряются современные технологии реконструктивной пластики, которые ранее использовались только за рубежом. Среди них – 3D-печать костных структур и суставов из термопластика, индивидуальные титановые импланты и новейшие шовные материалы, не оставляющие следов на коже.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.