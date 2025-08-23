Чаще всего военные, получившие ранения на фронте, обращаются к пластическим хирургам из-за травм лица и конечностей, вызванных взрывами, ожогами или огнестрельным оружием.

Эти повреждения часто являются сложными, многофакторными и требуют поэтапного лечения, рассказал Основатель COSMETIC SURGERY CLINIC, пластический хирург Александр Бебих в интервью 24 Канала.

Полное интервью Пластическая хирургия во время войны: как лечат военных травмы и возвращают им уверенность

Лечение таких повреждений может включать пересадку кожи, восстановление функций челюсти и конечностей, а также пластику рубцов для улучшения внешнего вида,

– пояснил Александр Бебих.

Влияние на эмоциональное состояние?

Особое значение имеет психологический аспект: заметные следы ранений у военных часто вызывают дополнительный стресс и дискомфорт в социальных взаимодействиях. Реконструктивная пластика помогает не только физически восстановиться, но и вернуть уверенность в себе.

Восстановление после таких травм может длиться несколько месяцев и даже лет. Легкие операции позволяют вернуться к повседневной жизни за 2–3 недели, тогда как сложные вмешательства с микрохирургической пересадкой тканей требуют длительной реабилитации и участия мультидисциплинарной команды: хирургов, ортопедов, нейрохирургов, психологов и физиотерапевтов.

Внимание людей к видимым следам ранений часто добавляет стресса раненым. Современная пластическая хирургия позволяет восстановить различные части тела, устранить дефекты мягких тканей и значительно улучшить качество жизни пациентов,

– отмечает Бебих.

В Украине активно внедряются современные технологии реконструктивной пластики, которые ранее использовались только за рубежом. Среди них – 3D-печать костных структур и суставов из термопластика, индивидуальные титановые импланты и новейшие шовные материалы, не оставляющие следов на коже.