Во Львове медики осуществили хирургическое вмешательство 102-летнему пациенту Василию. Мужчине удалили злокачественную опухоль кожи.

Что известно о болезни пациента?

История началась в мае 2023 года, когда на коже мужчины появилось небольшое пятно. Сначала оно не беспокоило, но к июлю 2025 года выросло до восьми сантиметров, вызвало язвы, боль, нагноения и кровотечения, передает 24 Канал со ссылкой на фейсбук Львовский онкологический региональный лечебно-диагностический центр.

После обследований врачи выяснили, что несмотря на солидный возраст, сердце, почки и другие жизненно важные показатели Василия в удовлетворительном состоянии, что позволяет провести операцию.

Возраст сам по себе не является противопоказанием. Главное – оценить общее состояние здоровья. У господина Василия он был вполне пригодным для вмешательства,

– объяснил Роман Слипецкий, врач отделения опухолей головы и шеи.

Чтобы избежать рисков, связанных с общим наркозом, операцию выполнили под местной анестезией. Хирурги удалили опухоль и сразу провели пластику кожи.

Как прошла операция?

Гистологическое исследование подтвердило, что это был высокодифференцированный плоскоклеточный рак кожи с "чистыми" краями резекции – показатель, свидетельствующий о благоприятном прогнозе. Уже вскоре после операции пациент избавился от боли и кровотечений.

"Я благодарен врачам, что помогли мне вернуть покой и возможность жить без боли", – поделился Василий.

102-летний пациент получил шанс на здоровую жизнь / Фото пресс-службы медучреждения

В онкоцентре отметили, что этот случай доказывает, что даже в очень пожилом возрасте можно провести успешное лечение, если состояние пациента позволяет. Врачи призвали украинцев, особенно пожилых, не откладывать диагностику и своевременно обращаться за медицинской помощью.

В заведении подытожили, что 102 года – это не повод отказываться от лечения.