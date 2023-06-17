50 минут был в сознании во время операции на мозге: во Львове показали уникального пациента

Во Львове нейрохирурги впервые самостоятельно провели оперативное вмешательство в мозг с пробуждением. Пациент 50 минут пробыл в сознании при удалении опухоли, чтобы врачи не повредили важные участки мозга.

В сентябре прошлого года Александр узнал о тяжелом заболевании жены, тогда у него и возникло первое судорожное нападение. Думал, что это из-за стресса. В феврале этого года, когда сын пошел на войну, снова стресс и снова судороги.

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С того времени приступы возникали ежедневно по 5 и более раз. Александра также донимали головную боль, нарушение памяти и речи.

Причина жалоб – опухоль на мозге

В больнице св. Пантелеймона, куда мужчина обратился за помощью, ему провели обследование, в частности, МРТ с контрастированием и обнаружили в мозгу пациента опухоль размером 6 на 5 сантиметра. Новообразование поразило левую лобно-височную долю, отвечающую за речь, память и движения.

Выход один – удаление опухоли. Чтобы снизить риски и не задеть при операции важные участки мозга, нейрохирурги решили провести операцию с пробуждением.

Что такое операция по пробуждению? Awake sugery – это операция, во время которой пациента пробуждают перед непосредственным удалением опухоли. И эту часть вмешательства человек на операционном столе находится в сознании. Это необходимо для того, чтобы при удалении образования не повредить функционально важные структуры мозга. Все происходит при участии обширной мультидисциплинарной команды врачей: хирургов, нейрофизиологов, анестезиологов и логопедов.

При удалении опухоли Александра разбудили

В начале операции Александр находился под наркозом. Нейрохирурги открыли черепную коробку, дошли до коры головного мозга и начали будить пациента.

50 минут он был в сознании и отвечал на контрольные вопросы логопеда, а нейрохирурги в это время осторожно удаляли опухоль,

– рассказали в больнице.

Операция длилась три часа и прошла успешно. На следующий день после вмешательства Александра перевели из реанимации в обычную палату и на 5 день выписали из больницы.