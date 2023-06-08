23 года не знала о своем диагнозе: во Львове врачи спасли женщину с редким заболеванием
Источник:Первое медицинское объединение Львова
Во Львове 47-летняя женщина не обращалась за помощью к врачам из-за страха услышать страшный диагноз. Как следствие, она годами страдала, пока совершенно не потеряла работоспособность.
Когда Тамара попала к врачам, оказалось, что у нее не онкология, а болезнь Крона – хроническая кишечная непроходимость, которая возникает из-за спайков и необратимого поражения отдельных участков кишечника.
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Какие симптомы были у женщины
Еще 23 года назад при удалении аппендицита хирург заметил изменения кишечника и направил обследование. Тогда женщина не приняла во внимание рекомендации врача. Проблемы начались позже.
Появились боли, нарушения пищеварения, анемия, а живот увеличился в размерах. Впоследствии пациентка могла есть только детское питание,
– рассказали в Первом медицинском объединении.
Во время операции хирурги разделили все спайки и провели резекцию пораженных участков толстой и тонкой кишки.
К сожалению, вылечить ее невозможно. Однако, придерживаясь назначений и рекомендаций, можно добиться длительной ремиссии и значительно улучшить качество жизни.
Женщина чувствует себя гораздо лучше
Уже через неделю после операции Тамару выписали домой. Впереди у нее послеоперационная реабилитация. Но уже сейчас женщина чувствует себя лучше, планирует вернуться к работе и нормальной жизни.