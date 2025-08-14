О деталях нового исследование, рассказывает 24 Канал. Но сначала разберемся о том, какие жиры бывают, и как вообще "работают" в нашем организме.

Как жиры влияют на организм?

Жиры нужны организму, ведь они дают энергию, помогают усваивать витамины, защищают органы и сохраняют тепло. Влияние жиров на здоровье зависит от их типа: насыщенные и ненасыщенные, и соответственно они имеют разный химический состав и по-разному влияют на организм.

Насыщенные жиры, содержащиеся в пицце или бургерах, могут вредить не только сердцу и сосудам, но и мозгу.

Мозг нуждается в постоянном притоке крови с кислородом и глюкозой. Этот процесс поддерживает механизм "динамической церебральной ауторегуляции", который стабилизирует кровообращение во время изменения давления, например, при вставании или физической нагрузке. Если он нарушается, кровоснабжение мозга колеблется, что со временем повышает риск инсульта и нейродегенеративных болезней. Ученые проверили, как жирная пища влияет на этот механизм.

Как проводили исследование?

В эксперименте принимали участие 41 человек: 20 участников – в возрасте 18–35 лет и еще 21 – 60–80 лет. Сосуды оценивали до и через четыре часа после приема пищи, богатой насыщенными жирами. Для теста использовали молочный коктейль на 1362 ккал со 130 граммами жира - примерно как порция фастфуда.

В ходе эксперимента ученые обнаружили, что способность сосудов расширяться снижалась у всех участников, но у пожилых людей – сильнее примерно на 10%. Это означает, что мозг старших людей более уязвим к кратковременному воздействию жирной пищи.

Так какой выход?

Хотя один прием такой пищи вряд ли нанесет долгосрочный вред, исследователи отмечают: каждый прием насыщенных жиров влияет на организм здесь и сейчас. Особенно это важно для пожилых людей, у которых риск инсульта и деменции выше.

Важно. Национальная служба здравоохранения Великобритании советует ограничивать насыщенные жиры до 30 граммов в день для мужчин и 20 граммов для женщин.

Врачи рекомендуют заменять насыщенные жиры полиненасыщенными из рыбы, орехов и семян. Однако пока неизвестно, как мозг реагирует на разовый прием полезных жиров и какие есть различия у мужчин и женщин. Поэтому, несмотря на то, что глобальные исследования еще нужны, уже понятно, что здоровье мозга зависит не только от общего рациона, но и от того, что вы едите время от времени.