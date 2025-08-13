Поздние ужины могут не только добавить сантиметры на талии, но и серьезно повлиять на качество сна и гормональный баланс. Особенно это актуально после 30 лет.

Почему вредно поздно ужинать?

Об этом сообщила врач и эксперт по превентивной медицине Пунам Десай, которая ранее работала в отделении неотложной помощи у себя в блоге, передает 24 Канал.

По ее словам, прием пищи после 19:00 нарушает работу обмена веществ, меняет уровень гормонов и может привести к утренним скачкам сахара в крови. Все это провоцирует усталость, повышенный аппетит и желание съесть что-то вредное уже утром.

Почему это происходит?

После наступления темноты в организме повышается уровень мелатонина – гормона сна. Он "конфликтует" с инсулином, который регулирует уровень сахара в крови. В результате калории, съеденные поздно вечером, легче откладываются в виде жира.

Кроме того, поздний ужин заставляет метаболизм работать буквально в "ночную смену", повышая температуру тела и частоту сердечных сокращений. Это затрудняет переход в фазу глубокого сна, необходимую для восстановления клеток и гормональной регуляции.

Какие последствия для здоровья?

Недосып повышает уровень гормона голода – грелина и снижает гормон сытости – лептин, из-за чего утром вы просыпаетесь голодными и склонными к перееданию.

По словам Десай, самый простой "хак для долголетия" – закрывать кухню до 19:00. Ее клиенты, которые придерживаются этого правила, сообщают об улучшении сна, потерю лишнего веса и больше энергии в течение дня.