Особенно это коснулось пожилых людей, мужчин и тех, кто больше всего нуждается в поддержке в повседневной жизни. К таким выводам пришли ученые Ноттингемского университета, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceDaily.

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Новое исследование влияния коронавируса

В рамках исследования британские ученые проанализировали почти тысячу МРТ-снимков мозга взрослых участников масштабного проекта UK Biobank. Некоторых из них обследовали дважды – до и после пандемии, а других – только до ее начала. С помощью искусственного интеллекта и компьютерного анализа исследователи определяли так называемый "биологический возраст" мозга – то есть, насколько он соответствует или отличается от паспортного возраста человека.

Чтобы точнее измерить возрастные изменения, ученые создали специальную модель на основе более 15 тысяч сканов здоровых людей, у которых не было других серьезных заболеваний или неврологических расстройств.

Коронавирус повлиял на мозг людей, которые не были заражены

Результаты оказались интересными и одновременно тревожными. У тех, кто пережил период пандемии, наблюдалось ускоренное старение мозга: ухудшение памяти, снижение концентрации, медленнее мышления. Эти последствия особенно проявлялись среди пожилых людей, мужчин и тех, кто сталкивался с трудностями в социуме.

В то же время только у участников, которые переболели COVID-19 между обследованиями, замечены определенные ухудшения умственных способностей, в частности трудности с переключением внимания и замедление мышления. Это подсказывает: сам вирус может влиять на когнитивную функцию, но изоляция и стресс сами по себе значительных нарушений не вызывают, хотя и оставляют след.

Важно: такие изменения не считаются необратимыми. Мозг обладает способностью к восстановлению, и со временем его работа может нормализоваться.

Руководитель исследования, доктор Али-Реза Мохаммади-Неджад, признается: его больше всего поразило то, что даже люди, которые избежали инфекции, показывают признаки ускоренного старения мозга. Это яркое доказательство того, насколько мощное влияние на наш мозг могут иметь жизненные обстоятельства, стресс и изоляция.

Это исследование напоминает: наше мозговое здоровье зависит не только от болезней, но и от среды, в которой мы живем. Пандемия особенно сказалась на тех, чья ситуация и до того была сложной. Мы еще не можем сказать наверняка, или мозг восстановится полностью, но надежда на это есть,

– подчеркивает профессор Дороти Ауэр, специалист по нейровизуализации.