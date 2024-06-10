Какой способ оплаты побуждает тратить меньше: наличный или безналичный

Австралийские ученые провели анализ, чтобы выяснить, как различные методы оплаты влияют на объемы расходов потребителей. Они обнаружили, что оплата с помощью карточек часто приводит к увеличению расходов. Ученые также определили условия, при которых этот эффект наиболее выражен.

Эффект безналичных расчетов

Уже известно, что оплата картой может побудить к большим тратам, это изучается уже много лет и даже получило название "эффект безналичных расчетов". Он привлекает особое внимание, ведь пластиковые карты становятся неотъемлемой частью повседневной жизни.

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Многие люди носят с собой только карты или пользуются мобильными банковскими приложениями, и это может привести к уменьшению "эффекта безналичных расчетов" из-за большей привычности к таким методам оплаты. Однако исследования в этой области продолжаются и пока дают противоречивые результаты.

Способ оплаты имеет значение

Ученые из университетов Аделаиды и Мельбурна решили провести комплексный анализ, чтобы получить полную картину. Для метаанализа было использовано 71 исследование из 17 стран, охватывающих данные более 11 тысяч участников.

Результаты показали, что безналичные расчеты действительно увеличивают расходы потребителей. Поэтому исследователи рекомендуют всегда иметь при себе наличные, чтобы лучше контролировать свои финансы. Использование наличных делает процесс покупки более заметным, ведь люди физически пересчитывают и передают деньги продавцу.

Эффект безналичных расчетов не всегда очевиден. Он особенно заметен при покупке статусных товаров, таких как ювелирные изделия, что отражает демонстративное поведение. При совершении пожертвований или выплате чаевых эффекта не наблюдается. Также исследование показало, что со временем люди адаптируются к безналичным расчетам и начинают более эффективно контролировать свои расходы.