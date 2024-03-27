Длина и состояние волос влияет на сексуальную жизнь женщин

Южнокорейские ученые подтвердили влияние длины и состояния волос у женщин на сексуальную привлекательность в глазах мужчина и частоту интимных отношений между партнерами.

Красота волос

Густые и длинные волосы давно стали символом ухоженности и сексуальности, что подтверждается и классическими образами женственности в искусстве, например, Боттичелли изобразил Венеру с длинными волосами.

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Несмотря на то, что волосы женщин были предметом обсуждения на протяжении многих веков и в разных культурах, сделано мало психологических исследований, которые бы анализировали их привлекательность.

Дарвин утверждал, что волосы женщин являются фактором полового отбора, и были попытки ученых связать их с сексуальной активностью и репродуктивным потенциалом. Однако роль волос в романтических отношениях до сих пор непонятна.

Новое исследование волос

С тем, чтобы понять эту взаимосвязь, психологи из Университета Йонсе в Сеуле провели исследование. Они анализировали, как длина и состояние волос женщин влияет на сексуальную жизнь, в частности на частоту половых актов. Используя онлайн-услуги PanelNow, они опросили 204 гетеросексуальные пары из Южной Кореи в возрасте между 25 и 51 годом, которые имели от нуля до четырех детей.

Ученые попросили супругов оценить физическую привлекательность своего партнера, исключая факторы, такие как образование, интеллект и карьерные перспективы. Также было измерено половое влечение и частота половых контактов, согласно утверждениям обоих партнеров.

Хорошие волосы влияют на сексуальную жизнь

Ученые заметили, что состояние волос женщины влияло на их привлекательность в глазах мужчины и частоту половых контактов. Длина волос также влияла, хотя в меньшей степени.

Выводы исследования показали, что женские волосы играют важную роль в оценке привлекательности и репродуктивного потенциала женщины, что может оправдывать вложенные усилия и средства для ухода за волосами.