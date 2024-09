Пандемия COVID-19 ускорила старение мозга у подростков: результаты МРТ

Пандемия COVID-19 вызвала преждевременное старение мозга у детей в возрасте от 9 до 17 лет. И речь не непосредственно вирус, а карантинные меры, которые были введены из-за его распространения. Примечательно, что это влияние почувствовали больше девушки, чем парни.

Сейчас ученые опасаются, что это может повлиять на психическое здоровье и способность приобретать новые знания и навыки в будущем. Выводы опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Смотрите также В Минздраве спрогнозировали, будет ли осенняя вспышка COVID-19, если она уже была летом

Изменения в мозге детей изучали с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Обычно кора головного мозга у детей истончается вследствие естественного взросления. Однако результаты наблюдения показали, что последствия карантина ускорили этот процесс.

Подробно об исследовании

В 2018 году ученые собрали результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) 160 детей в возрасте от 9 до 17 лет и построили модель того, как кора головного мозга обычно истончается в школьные годы.

В 2021 и 2022 годах ученые получили дополнительные сканирования той же группы детей.

Ученые обнаружили, что по сравнению с развитием до пандемии, кора мозга участников исследования имела признаки ускоренного старения.

У девочек изменения более выражены

У парней истончение коры наблюдалось в одной части мозга, а у девушек – в 30 участках органа в обоих полушариях.

"Мы были шокированы этими данными, поскольку разница действительно большая", – сказала Патриция Кул – профессор, содиректор Института обучения и наук о мозге Университета Вашингтона.

Насколько "постарел" мозг

Ученые подсчитали, что после карантина мозг девушек в среднем был на 4,2 года старше, чем это должно быть. Зато для парней эти показатели составляли лишь 1,4 года.

При этом, что у девушек, что у парней признаки ускоренного старения произошли в тех частях мозга, которые связаны со зрением, что потенциально влияет способность распознавать лица.

У девушек изменения наблюдались в участках, которые отвечают за социальное познание, играют роль в обработке эмоций и понимании речи. По мнению исследователей, это критически важные для общения части мозга.

Последствия воздействия пандемии

Важно..! Ученые отметили, что преждевременное истончение коры головного мозга может приводить к проблемам в молодом возрасте и повышать риски нейропсихических расстройств.

Влияние пандемии на головной мозг, вероятно, сопровождается потерей когнитивной гибкости, что потенциально влияет на способность к обучению.