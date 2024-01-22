Как количество братьев и сестер влияет на психическое здоровье

Анализ, выполненный на основе данных более 18 тысяч учеников из Америки и Китая, выявил корреляцию между количеством детей в семье и психическим здоровьем самих детей. Результаты показали, что психологическое благополучие подростка отрицательно коррелирует с количеством его братьев и сестер.

Большинство современных стран прошли четкую демографическую траекторию: от высоких ставок рождаемости и смертности до низких. Это привело к сокращению среднего размера семьи, поскольку все меньше родителей выбирают многодетную модель и ограничиваются одним или двумя детьми, а некоторые отказываются от детей совсем.

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Важно учесть эти изменения, особенно с точки зрения возможного влияния на будущие поколения. Различные исследования уже пытались выяснить влияние количества детей в семье на здоровье детей, но результаты были неоднозначными.

Новое исследование семьи

Новое исследование провели на основе данных об учащихся 8 класса: более 9400 детей из Китая и более 9100 из США. Учащиеся примерно 14 лет прошли опросы для оценки их эмоционального состояния, общего благосостояния и т.д.

Результаты показали, что общее количество детей в семье отрицательно коррелирует с психологическим здоровьем ребенка. Этот тренд был замечен как в американской, так и в китайской выборках, несмотря на культурные различия и различную политику семейного планирования.

Число братьев и сестер оказывает негативное влияние на здоровье

Среди китайских подростков было меньше братьев и сестер, чем у американцев (в среднем 0,8 меньше). Более трети китайских детей были единственными детьми в своих семьях, тогда как среди американских детей таких было всего 12,6%. В то же время 76% китайских детей жили в семьях с обоими родителями, в то время как среди американских детей таких было всего 57%.

Особенно важна была разница в возрасте между детьми. Наличие брата или сестры моложе года или два не влияло на психологическое состояние подростка. Однако наличие старшего брата или сестры негативно влияло на его психологическое состояние, особенно если разница в возрасте была меньше года.