Занятия музыкой не оказывают положительного влияния на когнитивные навыки детей, такие как память, и академические достижения, такие как математика, чтение или письмо.

Предыдущие исследования, проведенные для изучения потенциальной причинно-следственной связи между обучением музыке и улучшением познавательной и академической успеваемости, пришли к противоречивым выводам, пишет Eurekalert.

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Причем некоторые из них предполагают, что может быть связь между обучением музыке и улучшением познавательной и академической успеваемости, а другие находят незначительный эффект.

Как проходило исследование

Авторы повторно проанализировали данные 54 исследований, проведенных в период с 1986 по 2019 годы, которые в целом включают 6984 детей. Они обнаружили, что музыкальное обучение неэффективно для улучшения когнитивных или академических навыков, независимо от типа навыки (например, вербального, невербального, связанного со скоростью).

Наше исследование показывает, что распространенное мнение о том, что музыка делает детей умнее, неверна. С практической точки зрения это означает, что преподавание музыки с единственной целью повышения познавательных или академических навыков ребенка нерезультативное,

– отметили авторы исследования.

Какие навыки развивает музыка

Музыка может быть полезной для детей, например, путем улучшения социальных навыков или самооценки. Некоторые элементы обучения музыке, такие как арифметическая нотация музыки, могут использоваться для облегчения обучения в других дисциплинах.