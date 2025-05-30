Финские ученые, которые в течение 65 лет наблюдали за группой людей, пришли к выводу: образ жизни в возрасте 36 –46 лет имеет решающее влияние на здоровье в пожилом возрасте, сообщает 24 Канал со ссылкой на NY Post.

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В ходе исследования специалисты определили три основных фактора, которые либо подрывают организм, или помогают сохранить молодость.

Почему важен возраст 36 – 46 лет

По мнению ученых, именно в этот период происходят существенные изменения: замедляется метаболизм, снижается уровень гормонов (в частности тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин), а негативное влияние вредных привычек начинает сильнее проявляться.

В молодости организм еще может справиться с недосыпом и нездоровым питанием, но после 35 лет такие привычки дают о себе знать,

– объясняет доктор Анджела Уилсон.

Три основных фактора риска

Участники исследования проходили обследование в 27, 36, 42, 50 и 61 год. Больше всего вреда здоровью наносят такие привычки:

Курение – увеличивает вероятность развития рака и болезней легких на 50%.

Алкоголь – даже умеренное употребление негативно влияет на печень и мозг.

Малоподвижный образ жизни – физическая активность менее одного раза в неделю приводит к быстрому старению сосудов.

"Вредные привычки накапливаются постепенно: сначала появляется одышка, потом гипертония, а к 60 годам возрастает риск инсульта", – отмечает автор исследования Тийя Кекяляйнен.

Рекомендации специалистов

Врачи советуют отказаться от курения – уже через год риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается на 30%. Алкоголь рекомендуется ограничить до 1 – 2 бокалов вина в неделю, чтобы не перегружать печень.

Регулярная физическая активность, например, ежедневная 30-минутная прогулка, способствует долгосрочному снижению давления. Также стоит помнить, что повышенная тревожность в возрасте 36 – 46 лет может быть связана с риском деменции после 60.

Впрочем, медики убеждены: никогда не поздно начать беспокоиться о здоровье, хотя чем раньше вы начнете, тем меньше будет негативных последствий. Однако все эксперты соглашаются: привычки, сформированные до 46 лет, в значительной степени определяют качество жизни после 60.