Популярный витамин может замедлять старение: сколько его нужно принимать

Недавнее научное исследование показало, что употребление витаминов группы D способно на клеточном уровне замедлять процессы старения организма. Такие соединения, как холекальциферол и эргокальциферол, способствуют сохранению теломер – специальных защитных структур на концах хромосом, играющих ключевую роль в старении и развитии некоторых заболеваний.

Теломеры состоят из повторяющихся участков ДНК, которые оберегают хромосомы от повреждений и нежелательного слияния, что очень важно для естественного течения возрастных изменений, сообщает 24 Канал со ссылкой на MedicalXpress.

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Новое исследование влияния витамина D

Сокращение теломер со временем связано с повышенным риском возрастных болезней. Ранее проведенные небольшие исследования только предполагали возможную пользу витамина D или омега-3 жирных кислот для поддержания теломер, но их результаты были противоречивыми.

Масштабное и длительное рандомизированное исследование VITAL предоставило доказательства того, что добавки с витамином D действительно помогают сохранять длину теломер. В течение пяти лет ученые наблюдали за женщинами в возрасте от 55 лет и мужчинами от 50 лет в США, которые ежедневно принимали витамин D3 (2000 МЕ) и омега-3 (1 грамм) или плацебо. Длину теломер оценивали у 1054 участников в начале, а также через два и четыре года.

Витамин D замедляет старение

Анализ показал, что витамин D3 замедляет сокращение теломер в течение четырех лет. Фактически, эта добавка позволила "отмотать" почти три года биологического старения по сравнению с группой плацебо. Омега-3 жирные кислоты не продемонстрировали существенного влияния на длину теломер.

Эксперты отмечают, что витамин D может стать перспективным средством для замедления старения, впрочем, для окончательных выводов нужны дополнительные исследования.

Целенаправленное применение витамина D может стать перспективной стратегией для борьбы с биологическим старением,

– отметил генетик Хайдоу Чжу из Медицинского колледжа Джорджии.