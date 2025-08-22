Витамин D – один из важнейших веществ для нашего здоровья, но о его значении многие задумываются лишь при первых признаках проблем с костями или общим самочувствием. Когда-то его называли "солнечным витамином", однако сегодня наука хорошо знает: роль этого вещества в организме гораздо масштабнее.

В этой статье мы подробно рассмотрим, почему витамин D является жизненно необходимым, как определить риски дефицита, какие продукты и привычки помогут поддержать здоровый уровень, пишет 24 Канал со ссылкой на NHS.

Витамин D относятся к жирорастворимым витаминам и играет критически важную роль в усвоении кальция и фосфора, а также в прочности и здоровье костной ткани. Ученые обнаружили, что витамин D имеет не только классические "костные" функции, но и способен защищать нервную систему, бороться с воспалениями, оказывать противоопухолевое действие и обеспечивать антиоксидантную защиту.

Как получить витамин D?

Организм получает витамин D тремя основными путями:

Синтез под воздействием солнца. Когда на кожу попадают ультрафиолетовые лучи, из особого вещества 7-дегидрохолестерина синтезируется холекальциферол – активная форма витамина D.

Употребление продуктов, богатых витамином D. Главные "пищевые поставщики": жирная морская рыба, красное мясо, печень и яйца. Отдельно производители молочных продуктов часто обогащают их витамином D, чтобы улучшить усвоение кальция.

Прием специальных препаратов. Добавки с витамином D – это выбор для тех, кто не может получить достаточное количество из пищи и солнца.

Достаточно ли просто быть на солнце, чтобы получить витамин D?

Нет. Для комфортного уровня витамина D нужно долго находиться на солнце с открытой кожей, что во многих странах и климате является малореальным или даже опасным из-за рисков старения кожи и развития меланомы. К тому же синтез витамина D тормозят солнцезащитные кремы и закрытая одежда.

Какие дозы витамина D нужны для взрослых и детей?

Мнения медицинских сообществ относительно профилактических доз варьируются: обычно советуют от 600 до 2000 МЕ в сутки. Можно выбрать один прием раз в неделю или разделить дозу на несколько раз. Вот рекомендуемые дозы:

Взрослым: 800–1000 МЕ/сутки

Беременным женщинам: 800–2000 МЕ/сутки

Детям:

от рождения до 1 мес.: 500 МЕ/сутки

1 месяц – 1 год: 1000 МЕ/сутки

1–3 года: 1500 МЕ/сутки

3–18 лет: 1000 МЕ/сутки

Признаки дефицита витамина D

У детей нехватка витамина D приводит к рахиту (искривление конечностей, задержка роста, мышечная слабость, боль в ногах и суставах). Взрослые же могут испытывать хроническую усталость, боль или слабость в мышцах, депрессивные состояния. Иногда симптомы вообще отсутствуют, и дефицит обнаруживается только лабораторно.

Особое внимание к профилактике дефицита витамина D нужно уделить:

младенцам на грудном вскармливании;

людям пожилого возраста;

людям с более темной кожей;

пациентам с нарушениями пищеварения (например, целиакия);

людям с избыточным весом;

тем, кто принимает специфические лекарства;

людям с хроническими болезнями почек и печени.

Как диагностировать и побороть недостаток витамина D?

Определить уровень витамина D можно с помощью лабораторного анализа крови. Для подбора адекватной дозы и коррекции нехватки нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Биологически активные добавки не проходят строгого контроля, как сертифицированные лекарственные средства. Это означает, что состав таблеток может отличаться от заявленного, а чрезмерное потребление витамина D опасно для здоровья. Поэтому выбирайте лекарственные средства с витамином D, а не биологически активные добавки. Названия препаратов можно узнать у своего врача.