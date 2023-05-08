Сгорели даже кости: медики спасли бойца с ожогами, для которых нет классификации

Украинский военный Виталий Мизин получил тяжелые ожоги год назад во время ракетных обстрелов учебного центра Десна. 104 дня между жизнью и смертью, но медики сделали невозможное – Виталий встал на ноги.

Для ожогов, которые были у Виталия, у врачей нет классификации. В частности, ему ампутировали правую руку, ногу, лопатку и ребра. У военного были поражены все внутренние органы. 60% тела – без кожи.

Смотрите также Обломок прошел сквозь все полушарие: студентка из Умани чудом выжила после ракетного удара

У него была обуглена не только кожа, мышцы, пострадали кости, пострадали даже ребра и лопатка. Таковы были глубокие ожоги,

– рассказали медики.

В то, что Виталий выживет верила его жена, она вспомнили, что "когда Виталия привезли в ожоговый центр, врачи боялись переложить его с каталки на кровать, потому что боялись, что правая сторона просто рассыплется".

Как получил ранение военный

Лейтенант Виталий Мизин находился в учебном центре Десна 17 мая прошлого года, когда россияне попали в здание ракетами. Под завалами погибли 87 военных – это одна из самых одномоментных потерь Украины в этой войне, о которых официально сообщили власти.

4 этажное здание рухнуло буквально на его глазах. Виталий до сих пор не может забыть крики собратьев, он видел как они горели, видел как обугливалось его собственное тело.

"Ты закрываешь глаза и у тебя эти вспышки пламени, крик солдат, что они горят, все эти разговоры", – вспоминает мужчина.

Военный пережил более 10 операций

Виталий провел 40 дней в киевском ожоговом центре и пережил более 10 операций. Военного спасали медики во Львове, затем специалисты медицинского центра Финляндии.

В Финляндию вместе с Виталием уехала вся семья – жена Юлия и два сына – Иван и Даниил, родившийся за 2 месяца до ранения отца.



Виталий вместе с женой и сыновьями / Фото Future for Ukraine

Пока семья жила в центре для беженцев, Виталию производили многочисленные пересадки кожи и боролись с инфекцией. Только через 104 дня после трагедии жена услышала, что угроза жизни прошла.

Новая жизнь и другое тело

Теперь Виталий проходит реабилитацию. Младший сын Даниил вместе с папой сел, поднялся на ноги и они вместе сделали свои первые шаги в больнице.

Виталий говорит, что получил новую жизнь и другое тело, но чтобы им управлять, нужно доказывать мозгу, что можно идти без ноги, можно держать равновесие без руки и плеча.

Тебе разум говорит, что у тебя рука есть, а ты ему хочешь объяснить, что ее нет. Это такая борьба, доказать своему телу, что у тебя есть изменения,

– делится Виталий.



Виталий прошел сложнее всего, впереди – пожизненная реабилитация / Фото Future for Ukraine

Врачи говорят, что реабилитация в его случае будет продолжаться всю жизнь. Впереди у военного в Финляндии еще одна операция на левом плече, протезирование правой руки, но это будет муляж – больше для равновесия, чем для функционала, а вот для потерянной ноги со временем сделают биомеханический протез.